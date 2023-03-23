Art Central藝聚café 「越洋聯乘」作品展本地情懷

港瓷器業者日刺繡家合作

位於Art Central內的「藝聚香港café」面積約1000呎，有香檳、咖啡、甜品等供應。現在口罩令已取消，參觀者可一邊歎咖啡或品酒，一邊欣賞藝術。4組作品之一《躍動香港 Merry-Go-Round》，是由粵東磁廠第四代傳人曹嘉彥，聯同日本刺繡藝術家竹岡加津美（Katsumi Takeoka）創作，將廣彩瓷器餐具和戳繡（Punch Needle）注入香港特色，如維港煙花般從瓷碗中綻放。

該作品靈感源於遊客來到香港，如坐在主題公園旋轉木馬上，瞬間就能從高低不同的角度領略香港景色和美食。竹岡以色彩鮮艷的繡線製出具層次感的立體刺繡，充滿香港昔日情懷的本地元素，例如菠蘿包、地道商店招牌等。瓷碗花紋由曹嘉彥手繪製成，將本地城市特色呈現在傳統廣彩瓷器上，碗上的綠雲龍在古建築、茶餐廳、當舖和維港之間游走。

兩人均是首次與外地藝術家合作。曹嘉彥稱，合作過程中發現原來外國人十分喜歡香港的美食、的士和小輪，「對佢嚟講香港好似一個主題樂園，呢種氣氛影響我設計時嘅圖案會活潑啲，得意少少」。

竹岡曾多次以香港為題於日本舉行展覽，極喜愛香港各樣事物，疫情前每年均來港一兩次。她稱每次來港都會去深水埗買珠片和布料，因顏色豐富，與日本很不同，在傳統工藝方面可結合她的刺繡。她指香港的圖案色彩繽紛，在日本人眼中很可愛，形容香港是個主題樂園，亦希望作品可帶給港人歡笑。

麥東記與澳洲插畫家Ilya Milstein以插畫創作逾12米的《蛋撻》，展示香港大城小景的日常，猶如「迷你港版清明上河圖」。4組作品的8名藝術家亦各自為「藝聚香港」設計特色標誌，會在機場及香港西九龍站等過境地點展出。

法國五月推「凡爾賽宮電車」

另外，法國五月藝術節今年迎來30周年，重點活動包括沉浸式展覽《虛擬凡爾賽宮之旅》。旅發局與藝術節主辦方合作，邀請本地藝術家將香港盛事之都下的凡爾賽宮呈現於電車車身，藉電車作「流動畫板」，將全方位感官和互動之旅帶入社區。