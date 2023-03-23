港聞

港聞二

被質疑控制賣樓壓票價折扣 林世雄：港鐵項目有時間表

【明報專訊】政府調整港鐵票價可加可減機制，新方程式加入香港物業發展利潤掛鈎扣減，惟有意見認為港鐵可透過控制物業買賣時間，以減少每期利潤，令票價折扣保持較低水平。運輸及物流局長林世雄昨說，港鐵作為上市公司，每個項目都有發展時間表，要經過取入伙紙等程序，「無咩大嘅空間可以改變到」，相信港鐵不會「拆細」物業發展，以壓低扣減。他又解釋，港鐵要有資源維修系統，故未將票價調整與整體基本業務利潤掛鈎。有議員批評新機制只是「包裝」，實際無改變。

林世雄昨日在商台節目說，過往不少市民對港鐵「賣樓賺大錢」有意見，因此將港鐵本地物業利潤加入票價調整方程式。他解釋為何未以港鐵整體「基本業務利潤」作基準扣減票價調整幅度，是由於港鐵車務營運涉龐大開支，利潤不高，近年甚至有虧損，加上鐵路開始老化，港鐵未來要投放不少資源維修，如以「基本業務利潤」作基準，車務營運部分最後可能得出負數，相反本地物業發展利潤簡單、清晰，亦能回應社會訴求。

指若掛鈎整體業務 車務可能蝕

港鐵香港客運服務總監楊美珍在同一節目表示，港鐵物業發展利潤有一套會計做法，比較恒常，亦有很多方面參與，「這個（控制利潤）都不容易」，強調港鐵不會刻意壓低利潤。她又指港鐵有嚴謹管治，入帳亦要按能否賣樓及是否取得入伙紙等情况處理。

楊續稱，有持份者認為物業利潤是港鐵營運特色，故提出將港鐵物業利潤因素放入方程式，若將其他利潤一併計算，「可能會有更多問題」。

田北辰：掛鈎全公司利潤最公道

實政圓桌立法會議員田北辰批評，新方案對壓低車費力度極之不足，實際是無變，形容只是「包裝完美禮盒」。他又認為以整間公司的利潤，包括廣告及海外業務收益等與車費掛鈎才最公道，現時只以本地物業利潤計算票價調整猶如「計婆乸數」。

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