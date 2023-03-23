冰協今晤港協 領隊與會

陳國基：不依指引出錯必嚴懲

陳國基昨早出席立法會前廳交流會後回應冰協事件，稱出外代表香港的團體，有責任確保國歌播放不會出錯，強調這是非常嚴重和嚴肅的問題，每個中國人對於出錯都不會開心。至於Google出現錯誤的國歌搜尋結果，他稱已與Google多次交談，希望更正錯誤，Google政策亦列明如有事情是錯誤或違法，定會更正；而此事明顯是錯誤，但至今仍未更正，他非常失望和遺憾，認為這會令人誤會Google是否想這些錯誤繼續出現。他稱會繼續與對方商量、討論和交涉。

「遺憾」Google未改搜尋結果

「每個中國人都不開心」

港協暨奧委會上周稱，期望冰協釐清調查報告有疑問之處，以及與其管理層會面了解事件。據悉冰協周一（20日）已透過傳真及電郵提交報告，另安排職員將紙本報告送往港協辦公室；港協同日確認收到補充報告，正審視內容。