冰協今晤港協 領隊與會

【明報專訊】冰球港隊上月底在波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播國歌出錯。據悉冰協今午（23日）將就事件與港協會面，與會者包括領隊關婉儀及冰協管理層，港協明日亦會舉行會議討論事件，預料最快會後有交代。政務司長陳國基表示，出外代表本港的團體，有責任確保播放國歌不會出錯，稱正審視和調查冰協報告，如有人不依港協指引導致出錯，定會嚴懲。
陳國基：不依指引出錯必嚴懲
陳國基昨早出席立法會前廳交流會後回應冰協事件，稱出外代表香港的團體，有責任確保國歌播放不會出錯，強調這是非常嚴重和嚴肅的問題，每個中國人對於出錯都不會開心。至於Google出現錯誤的國歌搜尋結果，他稱已與Google多次交談，希望更正錯誤，Google政策亦列明如有事情是錯誤或違法，定會更正；而此事明顯是錯誤，但至今仍未更正，他非常失望和遺憾，認為這會令人誤會Google是否想這些錯誤繼續出現。他稱會繼續與對方商量、討論和交涉。
「遺憾」Google未改搜尋結果
「每個中國人都不開心」
港協暨奧委會上周稱，期望冰協釐清調查報告有疑問之處，以及與其管理層會面了解事件。據悉冰協周一（20日）已透過傳真及電郵提交報告，另安排職員將紙本報告送往港協辦公室；港協同日確認收到補充報告，正審視內容。