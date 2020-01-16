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最遲2025年改造170遊樂場 信夠時間

【明報專訊】康文署目標於2025年內完成改造轄下170個公共遊樂空間，其中4個已改造，今年目標再完成8個。該計劃早見於2019年施政報告，署長劉明光昨日會見傳媒時被問及至今僅有個別項目完成、有否滯後，他指因公園需時設計及興建，現已有近90個地點展開工程，相信有足夠時間完成整項改造計劃。

已完成改造的4個遊樂空間位於黃大仙、元朗、北區及東區，包括崇齡街遊樂場、鳳翔路花園、孔嶺兒童遊樂場及英皇道遊樂場。劉明光說，以往遊樂場大同小異，冀改造後做到各有特色，故署方曾舉辦比賽徵集設計圖，並透過問卷及工作坊等增加社區參與元素，了解父母及子女想要的特色，現時部分新改建公園，地墊圖案便取材自小朋友的畫作。

談及《港區國安法》實施後康文署多次將公共圖書館藏下架，劉明光稱會銷毁「有問題」的圖書、不會留於館內，又稱署方有不斷檢視館藏，「（問題）比較明顯的我們全部都已經做晒（下架）」，亦會在收到投訴後即時將圖書下架檢視。

談館藏下架 「問題明顯的已做晒」

另外，文體旅局長楊潤雄上周透露，康文署正研究要求租用人及租用團體在預訂設施時聲明，承諾不轉讓已預訂設施；劉明光表示，預計下半年推出全新場地預約系統時會一併加入有關功能。至於MIRROR演唱會意外跟進工作，他稱署方已邀請工程師學會協助就表演場地懸掛裝置制訂指引，供業界依從，完成草擬後會諮詢業界意見。

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