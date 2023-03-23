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「博物館峰會」明辦 參與國超疫前 流行文化節下月推 康署：冀長遠與業界建關係

【明報專訊】踏入疫後復常，多項文化活動陸續復辦，其中康文署明日起一連兩日在灣仔會展與意大利烏菲茲美術館（Gallerie degli Uffizi）合作舉辦「博物館高峰論壇」，邀請16個國家35名博物館專家擔任講者及主持，參與國家數量屬歷屆之冠，活動有逾1000人報名參與。康文署長劉明光昨與傳媒會面時表示，同期有西九音樂節及巴塞爾藝術展等文化活動舉辦，相信對海外遊客「好吸引」，冀有助帶動旅遊業復蘇。

逾千人參與 偕烏菲茲美術館合辦

康文署多名代表昨與傳媒會面交代未來重點工作。劉明光指出，今次為本港第3次舉辦博物館高峰論壇，首次於2017年與故宮博物院合辦、及後於2019年與大英博物館合作。劉預計今屆有超過1000人參與，當中約300人來自海外；除了現場參與，論壇另設YouTube直播，並在騰訊及鳳凰網直播，供內地參與者收看。

根據論壇資料，35名講者來自內地、瑞典、意大利、德國、澳洲及日本等，其中意大利國立古代藝術美術館長將分享藝術品復修工程；法國凡爾賽宮館長將演講數碼展覽的經驗。另外日本森美術館、奧地利美景宮、內地故宮博物院亦有代表出席演說。劉明光稱，今屆高峰論壇主題為「無間」，分4個專題，討論東西文化交流、博物館定位、博物館的新型體驗及如何將數碼技術融入博物館。

另外，康文署主辦的首屆「香港流行文化節」下月展開，共有約20個節目，包括表演、專題電影放映、展覽等，介紹1980至1990年代香港流行文化黃金時期的歌影視作品，預料將有約14萬現場觀眾。重點活動包括本月29日起舉辦的「張國榮紀念展」、電影《霸王別姬》4K修復版亦將於9月首度公開放映。

梳理版權蒐藏品 鋪路「流行文化館」

康文署副署長（文化）譚美兒表示，往後流行文化節將考慮以不同主題舉辦，例如本港功夫電影、武俠等，冀長遠建立與業界關係，逐步梳理版權問題及蒐集藏品，為日後設立「流行文化館」準備。

早前電影《梅艷芳》被家屬質疑侵權，被問及當局有否採取措施防止流行文化節捲入版權爭議，康文署助理署長（特別職務）區玉芳回應稱，活動中所用電影屬電影資料館館藏，每次使用前會先取得相關人士授權，才公開展示。

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