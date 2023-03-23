「赤裸」譯作「horrible」 何桂藍指完全錯 礙外狀理解

談攬炒派用「we」

區：令人誤會包括我

涉事呈堂文章為區諾軒於2020年4月的《蘋果日報》訪問，區指初選參加者分為兩派，有一派旨在爭取五大訴求，另一派不惜攬炒向北京施壓，「寧願你（北京）做得最赤裸，咁你唔好再令香港存有任何幻想」。區在庭上表示對英文譯本有異議，其原意是講述攬炒一派的想法，「英文有個『we』（我們）字，會令人誤會包括我在內，所有人都有𠵱一種諗法」。

區進一步解釋，主張攬炒的人認為，「就算我無辦法爭取到想要嘅嘢，我都要你做得最赤裸，你唔畀我實現我的訴求都好，你都要用一啲好核突的方法應對」。何桂藍則反對將「最赤裸」譯為「the most horrible thing」，區提議譯為「phenomenon」，意指向公眾揭露現象。經過一番討論，法官陳慶偉稱無論如何翻譯，重點是兩派的主張，辯方稍後可呈交書面陳辭。

區引述中共元老喻港

「紫砂茶壺 不必打爛」

談及攬炒論，區認為在香港爭取民主，不應該將說法講到「出晒界」。法官陳仲衡問是否指不必浴火重生，區回答是，「以前我哋都話香港係一隻金絲雀」。

法官李運騰笑言未聽過這個比喻，只知有人形容香港「生金蛋」。辯方問是否生金蛋的鵝，區表示較好的比喻來自一名中共元老，「香港係一個紫砂茶壺，係無必要打爛佢」。

（初選案）