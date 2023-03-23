區：攬炒派表達絕望情緒爭取破局 憂「墨落無悔」公開協議惹DQ風險

何桂藍代表大律師Trevor Beel在庭上展示區於2020年4月接受《蘋果日報》訪問的報道，提及區倡「以35+否定中共極權路線」，法官陳慶偉問「極權」的意思，區稱在反修例期間目睹政府許多做法「好極端」，一旦民主派在立會取得過半議席，則可告訴政府不要再採取極權路線。區補充，訪問前政府隨中聯辦詮釋《基本法》修改新聞稿，令他覺得一國兩制下的高度自治收窄。但區指出，不同派系對具體部署各有想像，當時未有共識。

攬炒者要北京最赤裸方式應對

區受訪談及初選有一派參加者主張議席過半爭取五大訴求，另一派主張攬炒否決財政預算案，寧願北京「別再令香港存有任何幻想」。區稱戴耀廷的文章可代表後者的想法，即就算不被允許實現其訴求，也要對方以「最赤祼」、「好核突」的方法應對。法官李運騰問「幻想」是否指中央會真誠履行一國兩制，區稱主張攬炒者沒指涉政治制度，而是表達絕望情緒，他們覺得長時間仍無法實現心中理想的香港，「要用盡抗爭的手段，去爭取一個『破局』」，亦有「置諸死地而後生」或「浴火重生」的意思，指的是既有體制。區重申，戴提出運用否決權，毋須推展至戴在文中所說的「要攬住中共跳出懸崖」，區認為「在香港爭取民主唔應該講到……我形容為『出晒界』」。

戴稱攬中共跳崖 區：無必要

針對攬炒論，辯方追溯至2019年社會事件已有人提出，區憶述攬炒論最早源於網上連登討論區，惟它和戴耀廷演繹攬炒的語境不同；區和戴所講的是，透過在立法會否決預算案攬炒。被問到攬炒之說，區一度質疑自己是否適切講述攬炒。區其後解釋，2020年社會存有很大矛盾，民主路難有寸進，當時攬炒意指「政府、市民無法得益，民主派都無辦法為市民爭取到什麼，形成一種有壓力的狀態，要有壓力是因為要去爭取更大的目標，希望任何一方能夠透過各種方法，去離開這個壓力的狀態，最終就有浴火重生的結果」，他形容為雙輸局面。

區諾軒早前引述2020年6月有輿論指若表明罔顧後果地否決預算案，會被視為不尊重《基本法》，他昨稱，若參選人發表「我稱之為超越紅線的說話」，將增加無法參選的風險，惟他無法肯定政府的做法。在無先例可循之下，區估計「墨落無悔」聲明書會導致風險，因為參選人簽署的聲明指可能會用《基本法》權力否決預算案，他們入閘後或被政府問是以什麼目的運用否決權。區指出，35+協調文件均無公開，參選人本來沒資料被提問，但政府卻可就「墨落無悔」這份唯一公開的聲明提問。

稱墨落無悔是對「35+」提異議

區指戴耀廷提出過以「立會奪半」作政治籌碼令政府讓步，但民主派當選後沒人帶領下一步計劃，自2016年起民主派有碎片化現象。李官問：「即使戴耀廷也不是全盤計劃的指揮者？」區同意。李官追問，「墨落無悔」聲明書是否對「35+」計劃組織者構成挑戰，區說戴無要求參選人簽署文件，但「墨落無悔」則要表態，區形容「是對組織者的一個異議」。案件今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）