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被問是否黃營反建制 鍾沛權指標籤沒完沒了拒回應 「編採避個人立場 政治光譜非二分」

【明報專訊】「立場新聞」涉發布煽動刊物案，昨於區院進入第45天審訊，前總編輯鍾沛權繼續接受控方盤問。控方指鍾個人政治立場代表了立場新聞的立場，逐一詢問鍾是否「黃營」、「和理非」、「反建制」；鍾強調他盡量避免個人立場影響媒體內容，亦認為政治光譜難以「黃藍」二分，質疑控方反覆加以不同標籤提問，「點解一定要用你嘅字眼？咁樣真係沒完沒了，我答完喇！」控方又五度追問鍾為何不將有疑慮的文章交律師檢視，遭法官打斷，控方才作罷。

被指與蔡東豪理念近 鍾：沒詳談

控方續針對立場新聞的背景盤問，提到由蔡東豪注資成立，與鍾沛權、余家輝同為董事。控方指蔡作為投資者，必然會找政治立場相近者經營媒體，例如蔡支持佔中，其他董事自然支持民主運動；鍾沛權表示他們3人不曾仔細討論政治理念，只能確認對言論自由有較一致的看法，否則不會合作，而蔡亦不干預編採，立場文章不代表其觀點。

控方續指出，鍾沛權個人觀點代表立場的觀點，着鍾交代自己的觀點，詢問他是否「黃營」；鍾拒絕逐一回應控方的標籤，「我只會咁樣答你，我係追求自由主義嘅香港公民」。控方又引述英國廣播公司（BBC）的編採守則（見表），詢問立場有否遵守，鍾強調傳媒有不同風格，「唔代表唔用BBC呢套原則嘅媒體，就係差嘅媒體」。

控：為何憂慮國安法

鍾稱紅線難摸 「疑慮至大」

立場在前年6月27日，宣布把6月前發布的所有評論文章下架，鍾沛權在控方詢問下補充，在前《蘋果日報》高層，包括其妻陳沛敏被捕後，他曾向律師朋友諮詢立場干犯國安法的風險，最終決定下架。控方追問他為何會對國安法有憂慮，鍾反問：「點會冇憂慮呀？……太太都畀人拉埋。」他憶述自己一直「心存僥倖」，以為傳媒只是報道新聞，不會被針對，惟《蘋果日報》案中檢控材料廣泛，難以掌握紅線，「唔知擔憂啲乜，所以個疑慮至大」。

控方續問，立場當時財政儲備豐厚，為何不正式索取法律意見；鍾沛權指當時判斷風險已是政治大於法理因素，沒有律師可以確切指出哪篇文章必觸紅線，更不可能將全部文章交予律師檢視。控方繼續五度追問鍾為何不索意見，最終主審法官郭偉健打斷提問，「佢（鍾）個證供已講得好清楚」。

五度追問何不索法律意見

官打斷控方：已講得好清楚

鍾沛權在前年11月辭職，由林紹桐擔任署理總編輯。鍾在控方盤問下補充，太太還押後不想令她擔心，曾打算結束立場。惟至10月前後收到不同消息，指立場毋須結業，加上他亦不願放棄，「我會形容仲有10%嘅機會生存到，我都仲想博呢10%」，故在找不同傳媒人接手總編輯不果後，詢問林的意願。

控方追問，鍾是否認為林與他的政治立場、審批文章準則相若，故選他接任；鍾重申主要考慮林的能力出眾，對新聞工作有熱誠，適合擔任總編輯，兩人在具體政策的看法可能不同。控方質疑鍾不曾向林交接，解釋審批文章準則，是因鍾在辭任後仍「『mon』（監察）住立場」；鍾否認，強調兩人共事多年，不認為需特別解釋編採方針。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

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