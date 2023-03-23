懷孕減刑 童樂居員工4罪囚5月

8月預產 另涉一案下月訊

被告趙運紅承認4罪，涉案日期介乎2021年11月19日至12月14日，其背景報告透露她正懷孕，預產期為今年8月。根據案情，被告2016年入職童樂居，六度襲擊4名幼童，包括兩歲男童U和B，以及兩歲女童W和3歲女童I，例如以毛巾用力捽U臉部，推U頭部使他從沙發跌落軟墊，打側滾動半圈；以尿片用力打B的臉，致B用手掩面和捽眼。被告另涉一項在區院處理的控罪，4月21日再訊。

眾多幼童目擊列加刑因素

黃官判刑時表示，雖無證據顯示4名事主有傷又或者因案有情緒和心理困擾，但可以肯定他們感受到一定程度的痛楚，認為他們心智處於急速成長的階段，尤其有其他幼童目睹事發經過，屬加刑因素。黃官續稱，童樂居的幼童均有特殊需要，不能像其他較幸運的幼童一樣可向家長投訴，必須加以呵護和疼愛。

黃官引述辯方進一步求情稱，被告案發時未能適應巨大的工作壓力，情緒管理技巧不足，遂向同事學習以較強硬的方式解決問題。被告曾質疑手法是否恰當並萌生去意，惟因要照顧家人生計，故繼續於童樂居工作，稱現有深刻反思自身行為，後悔不已。

【案件編號：KCCC 3736/21】