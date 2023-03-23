港聞

港聞二

港大法學副教授涉騙72萬租津

【明報專訊】港大法律學系副教授李雪菁（圖）昨日被廉政公署起訴，涉嫌訛稱遵守港大「自行租屋津貼」申請的入住規則，詐騙津貼逾72萬元。她被控一項欺詐罪，暫准保釋，明日於東區裁判法院提堂，以待將案件轉介區域法院。

現年54歲的李雪菁1992年8月加入港大法律學系，2005年首次就租住九龍區一個單位申請「自行租屋津貼」，其後每兩年重新提交申請，當中須申報遵守有關規例，包括入住規則。李被控於2019年10月29日至2021年10月31日期間，向港大訛稱她遵守上述規則，意圖詐騙而誘使港大發還租金、差餉及管理費逾72萬元。

與父母同住另一物業

友人獨居獲津貼單位

廉署調查發現，被告於案發期間一直與父母同住新界另一物業，李的一名友人則獨居於上述申請津貼的九龍區單位。廉署表示，如港大知悉被告並無遵守入住規則，便不會發還申領款項。

就案件是否由港大舉報、校方會否收回涉詐騙款項及對涉案教授有何懲處，港大發言人昨回覆稱案件已進入司法程序，不宜發表任何有關言論。

產權專家 李雪菁曾率學生助弱勢

翻查資料，李雪菁專攻產權法和知識產權教育，曾與港大法律學者陳弘毅和陳文敏等合編《香港法概論》，介紹香港法律體系，包括法律制度、刑法、合約法等。李雪菁2011至2022年任港大法律學院副院長（學術事務）兼法律學院教與學質素委員會主席，2017至2021年任港大教學交流獎學金計劃主席；她另獲港大知識交流基金及教學發展補助金資助，推出YouTube頻道「版權教室」，教育中學生合法使用版權作品。

另外，李雪菁2017年起帶領港大法律學系學生，自發為弱勢社群舉辦免費講座和活動講解法律知識，上月曾就此接受傳媒訪問。

相關字詞﹕廉政公署 香港法概論 李雪菁 香港大學法學院 香港大學

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