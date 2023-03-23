4公司涉圍標獲1300萬政府資助 競委會入稟

一公司認責 暫無人被捕

調查期間，競委會發現某些人可能干犯偽造文書，以及提供虛假或具誤導性文件等刑事罪行，已轉交警方調查。警方回覆稱，2月上旬接獲競委會轉介，案件暫列「使用虛假文書」，由西九龍重案組調查，截至昨日無人被捕。

4間業務實體分別是「Multisoft Limited及其母公司數科集團控股有限公司」、「大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司（BP/Noble）」、「KWEK Studio Limited」，以及「逸盈行」。3名涉案人分別是經營逸盈行的歐陽潔儀、逸盈行及BP/Noble代表樊承志，以及KWEK董事兼股東鄧威俊；其中歐陽和樊是夫婦關係，BP/Noble和Multisoft負責人則是朋友關係，在過往工作場合認識。

BP/Noble已同意承認法律責任，並與會方訂立合作協議。

兩企掩護兩企瓜分189申請

錯字格式相近露端倪

創科署2020年推出遙距營商計劃，企業可申請上限10萬元資助採購資訊科技方案；如涉「非以訂閱為基礎」方案，須取得最少兩間服務供應商書面報價，由索價最低的供應商提供服務。案情指稱，2020年5月至2021年9月期間，上述4間業務實體提交方案報價時，涉從事掩護式投標等行為，或構成合謀定價、編配顧客、圍標及／或分享影響競爭的敏感資料，令BP/Noble和逸盈行在189份申請中分別「中標」四成及六成。

競委會2020年6月接獲生產力促進局轉介投訴，並要求局方提交約1.4萬份申請的數據，發現「不尋常投標迹象」，包括BP和逸盈報價出現同一錯字，將「description」誤植「desceiption」；不同公司提交的文件出現相同簽署；以及用字和格式幾乎完全相同。除Multisoft外，其他3間業務實體均無參與計劃內其他項目。

競委會正向審裁處申請數項命令，包括宣布上述涉案3人及4公司違反《競爭條例》第一行為守則、施加罰款、要求收取競委會調查費用及訟費等。