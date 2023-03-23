4對夫婦4兄弟姊妹 19人涉騙百分百擔保貸款

11公司申請獲批4900萬

虛報財表製高薪招聘假象

警方商業罪案調查科接獲銀行業界舉報調查，發現涉案公司提交虛假財務報表、出糧紀錄，及利用強積金供款紀錄製作「高薪聘請員工」假象，包括有被捕人月薪過往僅1萬元，但申請貸款報稱月薪8萬元；有人在申請前獲招聘；有公司同一日聘請多名員工。公司獲取貸款後，員工薪金即降至5000元或更少，甚至終止聘用；另有「影子員工」獲多重受聘，有公司董事同時是10間公司員工，數月內薪金達170萬元。

存入公司帳戶即轉個人戶口

涉案大部分為空殼公司，報稱從事資訊科技或顧問業務，部分地址、電話相同，其中10間用同一秘書公司。據了解，涉案公司在2018至2019年成立，一直無實際業務。警方指出，貸款獲批並存入公司銀行帳戶後，隨即轉至個人戶口或提取現金，並非用於公司營運。

商業罪案調查科總督察莫麗瓊表示，被捕12男7女介乎34至70歲，分別報稱公司董事、商人、廚師、家庭主婦等，關係「千絲萬縷」，包括4對夫婦，其中4人為兄弟姊妹，亦有人為朋友。警方目前已凍結相關帳戶4000萬元，並作財富調查，將追查其餘900萬元款項流向。探員另亦搜查涉案公司、秘書公司及被捕人地址，檢獲強積金供款紀錄等文件。

「百分百擔保特惠貸款」於2020年推出，貸款額按員工薪金及租金而定，上限900萬元。警方自2021年至今收到12宗舉報，當中涉及300宗申請、共逾14億元貸款。警方已展開第5輪「擊築」行動，打擊相關詐騙，累計拘捕175人。商業罪案調查科警司葉永林表示，該計劃旨在協助新冠疫情下受打擊企業，強烈譴責有人用欺騙手段獲得貸款，警方會繼續與持份者、業界合作打擊。