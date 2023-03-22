【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎

劉家俊話兩個旅客見到佢後表情放鬆咗唔少，相信係因為香港警察喺內地人心目中信譽好，又話希望畀內地同胞一個信息，現實嘅香港警察同電視電影描述嘅一樣，又話好榮幸可以攞獎，「將心比己，大家旅行去到外國，有啲困難同無助，見到著軍裝嘅警務人員，一定會比較安心」。

扶輪社卓越職業服務獎由九龍金域扶輪社主辦，除咗劉sir，水警總區小艇分區警長鍾浩霖、灣仔分區特遣隊警員張嘉俊亦獲獎。鍾sir舊年8月跳海救輕生者，張sir就前年10月休班時發現某住宅大廈發生火警，協助居民疏散。

警推求救App 市民可預先輸入路線

另外，數碼警政服務科高級警司莫俊傑噚日喺監警會會議話期望今年底前推出「HKSOS」應用程式（App），市民輸入路線同緊急聯絡人資料，一旦遇意外，報案中心就可盡快救援。因應求助人未必能準確定位，警方採用進階流動裝置定位服務，市民報案後便自動將定位傳至中心；相關功能暫支援IOS，警方另同緊Android方面商討。