【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人

李澤楷楊致遠講科技 希克講藝術

投資推廣署噚日公布論壇嘅大概安排，論壇聚焦四大主題：科技賦能、慈善傳承、綠色轉型、文藝交流，話要全面展示香港吸引環球家族辦公室落戶嘅獨有優勢。論壇分5個環節，19個講者甚至主持人來頭都好勁，講科技嘅有盈拓主席兼行政總裁李澤楷、雅虎創辦人楊致遠；講綠色轉型嘅有匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲等。今次仲有唔少海外講者，包括講文藝交流嘅希克（Uli Sigg）；講綠色轉型嘅仲有日本政府養老投資基金前首席投資官水野弘道等。

據Emily所知，論壇為期一日，政府設午宴及晚宴招待。同時，政府亦想呢班富豪感受香港風情，所以如果各人有興趣去參觀活動，將由專人「度身訂做」行程，確保唔會待慢貴客。