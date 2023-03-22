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2023年3月22日星期三
港聞二
國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
部分反修例被捕者 接通知不起訴
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
60年私校德雅小學逐年停辦
控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海
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【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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