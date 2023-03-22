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旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍

【明報專訊】旅發局上周預計今年訪港旅客約2580萬人次，昨日向立法會提交2023/24年度工作計劃，提到將預留12.06億元用作市場推廣，為新冠疫情前的約2.8倍，亦較上個年度升約12%。旅遊界立法會議員姚柏良認為相關金額足夠「拼復蘇」，惟關注有關部門宣傳時要做到「精準營銷」。此外，局方將「持續支援旅遊業界」定為來年工作策略之一，有業界表示感受到局方對支援業界的重視，盼相關策略恆常化。

4.7億推旅業復蘇 涵蓋「你好香港」

根據旅發局向立法會經濟事務委員會提交的工作計劃，該局2023/24財政年度的政府撥款為13.8億元，同時旅發局將運用2億元儲備配合工作。局方表示，來年會圍繞四大重點策略制訂工作計劃，包括預算4.7億元推動旅遊業復蘇（包括「你好，香港」全球大型宣傳活動）、3.19億元鞏固香港「亞洲盛事之都」地位、1.12億元持續支援旅遊業界、7300萬元推動「一程多站」及提升體驗（見表），「市場推廣」開支共12.06億元。翻查紀錄，該局2019/20、2022/23財政年度同一範疇開支分別為4.3億元及10.75億元。

姚柏良向本報稱，本港旅遊業大受疫情打擊，形容現時屬「拼復蘇」的最佳時機，同意旅發局將市場推廣預算「加碼」，認為約12億的預算應足夠。惟他認為除了預算要到位，局方亦要「精準營銷」方能令到「每一元都有效益」。

業界盼支援恆常化 延長資助

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，樂見旅發局將「持續支援旅遊業界」獨立列為來年工作策略之一，感受到局方對支援業界的重視，盼相關項目能恆常化。政府現時透過「旅行社鼓勵計劃」，按人頭方式資助旅行社接待出入境過夜旅客，其中入境團每接待一名旅客，旅行社可獲100元資助；該計劃日前延長至今年6月30日，梁認為旅遊業近日才開始復蘇，希望再延長一年。

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