高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成

增5站 每日班次接近疫前水平

高鐵香港段下周六起全面恢復長途線，包括恢復往來北京西、長沙南、重慶西、福州、昆明南、南寧東、上海虹橋、天津西及廈門9個站。根據港鐵公布的最新列車時間表，每日各有3班列車往返廈門，其餘8個終點站來回各1班，與疫前班次相同，相關路線可抵深圳北、武漢、福田等44個中途站。

港鐵昨日亦公布長途線最新票價，票價以人民幣釐定，再按該月匯率換成港元發售。本報對比2019年7月票價，發現大部分重開車站票價均上升，據稅務局資料，2019年7月每百港元平均兌約87.2人民幣，按昨日匯率計算，每百港元平均兌約87.6人民幣；比較兩個時期，前往北京西的票價加幅最多，由1225港元加至1349港元，長沙南加幅最低，加3元至605元。重慶西、昆明南及上海虹橋等車站票價則下調。

另外，港鐵稱受內地鐵路路段工程影響，其中兩班往廣州南站列車未能於下周六起重投服務，而因內地車務調動延遲，部分列車班次延於下月2日重開，包括西九龍站往長沙南及上海虹橋列車。