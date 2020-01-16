綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬

錦柏苑低層最平首期3.7萬

今期供應最多為推售2021伙的油塘高宏苑，售價約83萬至271萬元，設A及B座兩幢大廈，呎價介乎4498至5543元，A座設46層，B座設48層，前者預計「關鍵日期」為2025年4月30日，後者則為2025年6月30日。至於馬鞍山錦柏苑則提供1896個單位，設A至C座，呎價介乎4097至5525元，預計關鍵日期為2026年7月31日。粉嶺清濤苑則設一座，共42層、776個單位，預計關鍵日期2025年3月31日，呎價介乎4049至4954元。

根據價單，今期「樓王」為高宏苑A座43樓20室，該單位面積為489平方呎，屬今期大單位，並設41呎「減音露台」。此外，根據售樓書，料高宏苑部分高層單位或可享海景。而今期入場費最低單位為錦柏苑C座1樓10室，面積184平方呎，屬「納米」單位。

高宏苑部分高層料享海景

房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，雖然近期經濟受新冠疫情影響，但樓價跌幅不算大，即使有調整亦不算多，尤其新樓盤。她指出，留意到內地及香港全面通關後，市場氣氛較好，市民買樓意欲較高；另補充稱綠置居始終較便宜，部分單位售價更不足100萬 ，預計樓盤將受歡迎，尤其馬鞍山及油塘樓盤。

日後資助屋面積有下限

梁文廣料今期納米樓滯銷

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣指出，由於日後出售的資助房屋均設單位面積下限，料今次推售的百呎「納米」單位滯銷。他指出，綠置居原意為改善公屋居民環境，料單位面積太細對公屋戶吸引力將大減。此外，談及正檢討的綠表申購資助出售單位機制，他認為對綠置居銷情影響不大，因檢討仍在探討階段，未有落實方案。他同時預計高宏苑因交通便利，銷情較理想。