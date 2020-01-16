港聞

港聞二

綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬

【明報專訊】房委會以市價四一折推售、共提供4693個單位的今期綠置居，料下周二（28日）起邀請申請者揀樓。房委會昨日上載價單，其中「樓王」單位為油塘高宏苑A座43樓20室，售價約271萬元，呎價約5543元；售價最低的是馬鞍山錦柏苑的C座1樓10室，售價約75.4萬元，由於綠表申請者只需付5%首期，即最低付約3.7萬元首期便可「上車」。

錦柏苑低層最平首期3.7萬

今期供應最多為推售2021伙的油塘高宏苑，售價約83萬至271萬元，設A及B座兩幢大廈，呎價介乎4498至5543元，A座設46層，B座設48層，前者預計「關鍵日期」為2025年4月30日，後者則為2025年6月30日。至於馬鞍山錦柏苑則提供1896個單位，設A至C座，呎價介乎4097至5525元，預計關鍵日期為2026年7月31日。粉嶺清濤苑則設一座，共42層、776個單位，預計關鍵日期2025年3月31日，呎價介乎4049至4954元。

根據價單，今期「樓王」為高宏苑A座43樓20室，該單位面積為489平方呎，屬今期大單位，並設41呎「減音露台」。此外，根據售樓書，料高宏苑部分高層單位或可享海景。而今期入場費最低單位為錦柏苑C座1樓10室，面積184平方呎，屬「納米」單位。

高宏苑部分高層料享海景

房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，雖然近期經濟受新冠疫情影響，但樓價跌幅不算大，即使有調整亦不算多，尤其新樓盤。她指出，留意到內地及香港全面通關後，市場氣氛較好，市民買樓意欲較高；另補充稱綠置居始終較便宜，部分單位售價更不足100萬 ，預計樓盤將受歡迎，尤其馬鞍山及油塘樓盤。

日後資助屋面積有下限

梁文廣料今期納米樓滯銷

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣指出，由於日後出售的資助房屋均設單位面積下限，料今次推售的百呎「納米」單位滯銷。他指出，綠置居原意為改善公屋居民環境，料單位面積太細對公屋戶吸引力將大減。此外，談及正檢討的綠表申購資助出售單位機制，他認為對綠置居銷情影響不大，因檢討仍在探討階段，未有落實方案。他同時預計高宏苑因交通便利，銷情較理想。

上 / 下一篇新聞

國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
部分反修例被捕者 接通知不起訴
部分反修例被捕者 接通知不起訴
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因
《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊
疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
60年私校德雅小學逐年停辦
60年私校德雅小學逐年停辦
控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜
控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海
大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人
【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人
【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生