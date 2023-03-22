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60年私校德雅小學逐年停辦

【明報專訊】1960年創辦、九龍塘的私校德雅小學宣布逐年停辦。校方計劃2024/25學年起停辦小一，至該批小一生畢業，於2028/29學年結束後停辦。辦學團體顯主女修會受託人法團在公告提到，自2018年起，因香港出生率下降，導致該校收生不足，加上近年受移民潮影響，收生不足情况更趨嚴重，「德雅小學經歷60多個寒暑，終於要與廣大市民告別，實在感到無奈及不捨」。

指移民潮加劇收生不足

教育局昨回覆本報查詢稱，已收到德雅小學結束營辦通知，並已提示學校必須與持份者充分溝通，確保學生的教育不會受到影響。

局方又稱會與學校保持聯絡，提供適切的支援；如家長欲為子女尋求公營學校學位，可與教育局區域教育服務處聯絡。

無礙現校生 校方：轉校予支援

辦學團體於公告承諾讓現時就讀的學生繼續享有最好的學習資源，指現時就讀小一至小六生都可在該校完成小學教育，不受影響。公告又指，倘部分家長有意為學生轉校，校方屆時會與相關家長保持緊密聯繫，提供適切的支援和協助。

公告提到，辦團衷心感謝各位老師多年來無私奉獻，「言傳身教，育人無數，堅持以愛心及耐心教導學生，以生命影響生命，為教育界樹立良好榜樣」。

翻查校網資料，德雅小學小一至小六每年學費4.2萬元，分10期付，每期4200元。根據《小學概覽2022》，該校小一至小三、小五均開兩班，小四及小六開3班，總班數14班。

《大公報》及《文匯報》去年7月報道，稱涉爆炸品案的組織「九十二籤」女被告楊怡斯獲准保釋後，在德雅小學任職文員近兩年。校方回覆傳媒時稱得悉楊怡斯入職時保釋候審，楊未提及所涉案件，評估風險後，決定判決前給予更生機會；經媒體查詢後已即時解僱楊。

近年相繼有官校合併停辦

因應適齡學生人口下跌，教育局2021年底宣布黃大仙龍翔官立中學今學年（2022/23）起停辦中一及中四級，將在2024/25學年正式停辦，逐步與九龍工業學校合併。局方前年中亦宣布香港仔香島道官立小學逐步停辦。

相關字詞﹕停辦 德雅小學 私校

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