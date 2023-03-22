粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等

【明報專訊】港府推進大灣區合作發展，特首李家超率領的港方官員，昨日在港與廣東省長王偉中率領的粵方代表團，舉行粵港合作聯席會議第23次會議，並簽訂多項合作協議，涵蓋創科、金融、人力培訓、醫院管理認證及醫藥。
兩地政府亦同意商討，善用北部都會區與大灣區城市在產業規劃、土地使用、生態保育等領域產生的協同效應和機遇。
李家超率團 4年首實體會議
李家超昨早出席行政會議前預告，今次是時隔兩年以來首次再開會，亦是相隔4年再舉行實體會議。港澳辦副主任楊萬明及中聯辦副主任尹宗華亦以特邀嘉賓身分參加。李家超又說，今日他亦會召開特區政府的「融入國家發展大局督導組」全體會議。
港府昨日在聯席會議後公布，兩地政府簽訂多項合作協議或備忘錄。在創新及科技方面簽署《粵港科技創新交流合作協議》及《粵港共建智慧城市群合作協議》，推進大灣區國際科技創新中心的建設；加快數碼經濟和智慧城市發展步伐。金融方面，兩地部門簽署了《關於深化粵港金融合作的協議》。
粵港部門亦簽署《粵港勞動監察交流及培訓合作機制協議》以提升兩地勞動監察合作水平。
深化醫療等領域合作
另外，醫管局將於2023/24年度，在旗下兩間醫院採納深圳市衛健醫院評審評價研究中心編制的《醫院質量國際認證標準（2021版）》標準，以支持國家的醫院認證標準走向國際。