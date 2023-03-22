安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親

勞處令停工 房署促承建商跟進

房屋署回覆稱，涉事地盤為房委會於安達臣道安秀苑房屋項目，將提供1906個房屋單位，項目正進行上蓋工程，預計2024/25年完工，該署和房委會對意外中有工友身故十分難過，並對家屬致以深切慰問。該署稱已責成承建商跟進，與其家人保持聯絡提供協助，並會盡力配合警方和勞工處調查。

疑清理廢料失足

涉事項目由「瑞安建業有限公司」承建，瑞安建業回覆本報證實死者為該公司員工，該公司對事件非常關注，已立即停工並成立危機小組徹查事件。瑞安建業稱會盡力為死者家屬提供適切協助，並發放撫恤金以渡過困難時刻，又稱將配合警方及勞工處以調查事故原因。

昨早約10時半，警方接獲上述地盤工人報案，疑有人從高處墮下，事主被發現時倒臥一樓平台，由工友陪同下送聯合醫院搶救，其後不治。警方初步調查相信他清理廢料期間意外失足墮下。消息稱死者事發前被安排到15樓大堂清理地盤廢料，一名工友曾在地下平台聽到有人大叫救命，緊接一聲巨響後驚見他倒臥平台，遂報警求助。

工權會籲捐款援助遺屬

據悉，52歲死者朱二森任職地盤雜工，在涉事地盤負責清理地盤廢料，朝八晚六，為家庭經濟支柱，其妻主力照顧家人及打理家務，僅間中兼職售貨員幫補生計，夫婦仍需供養年邁父母。他與妻子育有12及17歲兒子，分別就讀小學及中學。

死者遺孀聞訊後趕赴醫院，據悉情緒激動，一度不支暈倒，醫生曾建議她留院觀察，惟她因為想盡快處理丈夫後事，拒絕留院。

工業傷亡權益會表示，朱太現需獨自照顧兒子，因突然失去家中重要經濟支柱而對殮葬費及生活費深感徬徨，呼籲市民伸出援手。市民如欲捐款，可直接存入朱太（馮玉冰）的東亞銀行帳戶526104087645。