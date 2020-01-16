疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊

主辦方：亞市場大 港出色據點

巴塞爾藝術展香港展會今屆分成五大區域，主展區「藝廊薈萃」匯聚來自全球134間國際藝廊，展出20至21世紀的現代及當代藝術作品；其餘4個展區終於在今年回歸，包括「藝聚空間」、「策展角落」、「與巴塞爾藝術展對話」及「光映現場」（見表）。今屆將有21間首度於香港參展的藝廊，包括紐約和香港設有展覽空間的Denny Dimin Gallery；另有多間國際藝廊回歸，包括倫敦和香港設展覽空間的Simon Lee畫廊。

藝廊增逾三成 21家首參展

主辦單位於昨今兩天舉行預展，本報記者昨午入場觀察，除本地人外，大批海外、內地遊客入場，日、韓、英等外語不絕於耳；現場藝術品琳瑯滿目，尤以大型裝置藝術最為吸引參觀者駐足觀賞，不少人舉手機「打卡」；大多數參觀者沒有戴口罩，更有人邊提着酒杯邊慢步欣賞藝術品。

巴塞爾藝術展行政總裁諾亞霍洛維茨（Noah Horowitz）稱，亞洲市場巨大且重要，不單商業方面寬闊，亦有很多空間舉行多個藝廊及藝展。巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋表示，自2013年起作品遴選流程均沒有改變，強調沒有對作品有任何審查及額外增加任何流程，操作與以往一致。

Art Central展覽同期開鑼

畫廊Lucie Chang Fine Arts展出本地藝術家「又一山人」多項作品，包括《香港看字 / 紅白藍 // 字言。字語》系列兩份新作。畫廊職員Hailie Yuki稱，冀透過香港藝術家介紹香港事物予全世界，故攤位選址較開揚；她指今年較多外國參觀者，「上年淨係得香港人」，但去年生意不錯，希望今年銷售額至少增兩成。

另一邊廂，獲政府資助的Art Central今起一連4天在會展舉行，匯集本地及海外共72間藝廊，展現亞洲及香港新晉藝術家作品，當中亮點是18米長LED視頻裝置藝術《極夜花火》，以數碼化的傳統山水畫風格，融入城市夜景燈火，描繪粵港澳大灣區城市景象，映射光污染隱憂。

今屆新設「異體雕塑及裝置項目」展出4個大型雕塑及裝置項目，包括韓國藝術家朴善基的三維幻覺的懸浮裝置「聚合——空間2023」，看似雜亂的黑色焦炭精確地漂浮於空間，形成幾何透視，再一次審視人類理性。