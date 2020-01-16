港聞

港聞二

疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊

【明報專訊】今年3月是防疫措施全面取消後首個「香港藝術月」（Art Month），「重頭戲」巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會明起一連3天於灣仔會展舉行，是疫後首個大型藝術展覽；同屬重點盛事的Art Central亦舉行自2019年以來最大型展會。前者今年有來自32個國家及地區共177間藝廊參展，較去年130間增逾36%。巴塞爾主辦方指亞洲市場空間巨大，澳洲、中東及東南亞均有很大空間舉行多個藝展，形容香港是出色的「家」及據點，現在及未來均充滿可能性。

主辦方：亞市場大 港出色據點

巴塞爾藝術展香港展會今屆分成五大區域，主展區「藝廊薈萃」匯聚來自全球134間國際藝廊，展出20至21世紀的現代及當代藝術作品；其餘4個展區終於在今年回歸，包括「藝聚空間」、「策展角落」、「與巴塞爾藝術展對話」及「光映現場」（見表）。今屆將有21間首度於香港參展的藝廊，包括紐約和香港設有展覽空間的Denny Dimin Gallery；另有多間國際藝廊回歸，包括倫敦和香港設展覽空間的Simon Lee畫廊。

藝廊增逾三成 21家首參展

主辦單位於昨今兩天舉行預展，本報記者昨午入場觀察，除本地人外，大批海外、內地遊客入場，日、韓、英等外語不絕於耳；現場藝術品琳瑯滿目，尤以大型裝置藝術最為吸引參觀者駐足觀賞，不少人舉手機「打卡」；大多數參觀者沒有戴口罩，更有人邊提着酒杯邊慢步欣賞藝術品。

巴塞爾藝術展行政總裁諾亞霍洛維茨（Noah Horowitz）稱，亞洲市場巨大且重要，不單商業方面寬闊，亦有很多空間舉行多個藝廊及藝展。巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋表示，自2013年起作品遴選流程均沒有改變，強調沒有對作品有任何審查及額外增加任何流程，操作與以往一致。

Art Central展覽同期開鑼

畫廊Lucie Chang Fine Arts展出本地藝術家「又一山人」多項作品，包括《香港看字 / 紅白藍 // 字言。字語》系列兩份新作。畫廊職員Hailie Yuki稱，冀透過香港藝術家介紹香港事物予全世界，故攤位選址較開揚；她指今年較多外國參觀者，「上年淨係得香港人」，但去年生意不錯，希望今年銷售額至少增兩成。

另一邊廂，獲政府資助的Art Central今起一連4天在會展舉行，匯集本地及海外共72間藝廊，展現亞洲及香港新晉藝術家作品，當中亮點是18米長LED視頻裝置藝術《極夜花火》，以數碼化的傳統山水畫風格，融入城市夜景燈火，描繪粵港澳大灣區城市景象，映射光污染隱憂。

今屆新設「異體雕塑及裝置項目」展出4個大型雕塑及裝置項目，包括韓國藝術家朴善基的三維幻覺的懸浮裝置「聚合——空間2023」，看似雜亂的黑色焦炭精確地漂浮於空間，形成幾何透視，再一次審視人類理性。

上 / 下一篇新聞

國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
部分反修例被捕者 接通知不起訴
部分反修例被捕者 接通知不起訴
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因
《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
60年私校德雅小學逐年停辦
60年私校德雅小學逐年停辦
控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜
控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬
綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海
大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人
【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人
【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生