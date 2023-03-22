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維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批

【明報專訊】發展局昨日就限制維港填海的《保護海港條例》提出3方面檢討，令特首、財政司長有批出填海的權力。其中一項修訂，若在維港填海做海堤、行人板道等「改善海港」的公眾設施，可由財政司長批出豁免容許施工，每項填海面積不多於0.8公頃（相若1個草地足球場面積）。修例又提出，就其他類型的維港填海工程新增機制審批，當中包括增設公眾諮詢，倘行政長官及行政會議信納有關項目符合要求，就能填海。有團體批評，改由司長審批豁免，屬「自己人制衡自己人」，難令公眾信服。

現時《保護海港條例》訂明不准在維港填海的推定，法例下所有在海牀或前濱造地的工程都屬於填海，若要填海須具「凌駕性的公眾需要」。發展局提出修訂，並會於下月起就檢討條例展開公眾參與活動，明年上半年向立法會提交修例草案。

列16可豁免「改善海港」工程填海上限相若1個足球場

發展局昨日向立法會提交文件，建議放寬16項「海港改善」工程（見表），每項不多於0.8公頃，同時放寬「非永久性」的填海工程，形容是「合理地拆牆鬆綁」。若非永久項目面積不多於3公頃、不多於3年（由工程開始影響海港至工程拆除並將海港相關部分恢復為止），將可按「簡化程序」處理，由司長級政府人員批出豁免即可。當局表示，在司長批出豁免前，上述兩類項目的倡議人會諮詢海濱事務委員會及相關區議會等。

不屬上述兩類的工程則仍要符合「不可填海推定」，須提交「有力和令人信服」的資料。當局提出確立正式評估機制（見表），除了加入公眾諮詢，亦改由「行政長官及行政會議」負責評核工程是否符合「測試」。發展局發言人稱，預計修例後至少8個工程可受惠，包括於堅尼地城興建行人板道及活化九龍城汽車渡輪碼頭等，並較以往節省約「幾年」。發言人又稱，目前條例門檻太高、屬一刀切，對發展海濱屬「絆腳石」，故提出修例，同時意識到需「制衡」，故增設司長把關。

本研社：自己人制衡自己人

「本土研究社」表示，當局為減輕公眾疑慮，建議司長審批豁免項目，此「內部制衡」難令公眾信服有效；認為填海項目（如登岸台階等）應逐一做法定刊憲及公眾諮詢等，但因應《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》亦擬「精簡」相關程序，或令公眾無法再正式表達反對意見。

保護海港協會名譽顧問司馬文認為，修例建議反映政府屬「懶惰的政府，而非保護海港」，並重申自2004年法院裁決後亦有填海項目能進行。他續指，條例應由法律保護，而非將權力集中於行政長官，由行政長官及行會負責評估。

相關字詞﹕發展局 保護海港條例

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