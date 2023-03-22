三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代

維持紅東隧增至30元

西隧減至60元

運輸及物流局去年12月向立法會交通事務委員會提交文件，提出3條過海隧道的擬議收費方案，建議政府收回西隧後，以「兩步走策略」落實三隧分流收費。局方當時表示，計劃於今年第一季開展相關法例修訂並落實，並於收回西隧後實施新收費安排，當中首階段紅隧及東隧私家車收費由20元及25元劃一增至30元、西隧則由現時75元降至60元。消息人士向本報確認，行會昨日通過上述收費方案，預料8月起生效。

指未觸及下午非繁忙時段

張欣宇：無助疏導紅隧

至於「第二步」何時推展，運輸及物流局當時在同一文件表示，會在收回西隧、檢視落實首階段收費後的車流量變化，再於下階段引入「不同時段不同收費」。消息人士透露，行會昨日亦已通過按繁忙及非繁忙時段收費安排，其中在夜晚非繁忙時段，私家車、電單車劃一收20元，最快年底生效。

政府昨天傍晚公布，運輸及物流局長林世雄、運輸署長羅淑佩等今早舉行記者會，公布3條過海隧道的擬議收費方案。

立法會議員聯盟「C15+」曾倡議政府以分時段收費的形式疏導交通，成員之一的立法會議員張欣宇表示，晚上劃一收費能給予車主自由，選擇走哪條路線最方便實惠，收費雖比他早前提出的15元高，但可接受。他另關注方案未觸及中午至黃昏的非繁忙時段，無助疏導該時段的紅隧車流，維持「西隧無人用，紅隧塞到爆」的情况，冀政府再考慮。