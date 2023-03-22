《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因

電影專頁「電影療傷誌」前日於社交平台宣布《小熊維尼：血與蜜》包場取消放映，並提及是「技術原因」，當晚多間戲院的網頁已不見電影預售連結；根據發行商資料，最少有30間戲院播映該電影。發行商昨日在社交平台宣布取消於港澳地區上映，冀觀眾見諒。本報向發行商進一步查詢取消上映的原因，截稿前未獲回覆。

電影電檢已過關，身兼電影編導監、31歲的Rhys Frake-Waterfield稱，至今未收到取消放映的實際原因，形容30間戲院在一夜之間有相同決定是「太巧合」。他估計今次涉及政治原因，指電影在多國公映均無任何技術問題。他與另一監製Scott Chambers昨日在社交平台轉發本港取消放映的消息。

電影報刊辦：已發批准書

發行商連日來為列為三級的《小熊維尼：血與蜜》宣傳，上周在海運戲院舉行首映，有電影代表戴上戲中小熊維尼的頭套與觀眾交流。電影、報刊及物品管理辦事處回覆表示，處方已向影片申請人發出核准證明書，香港戲院安排哪些已獲發核准證明書的電影，在其院內上映純屬商業決定，電影報刊辦不會評論。