港聞

港聞一

《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因

【明報專訊】原定明天（23日）在港上映的英國恐怖電影《小熊維尼：血與蜜》取消在香港及澳門公映，發行商「VII Pillars Entertainment」昨在社交平台公布，電影「未能與觀眾見面」，但未有交代原因。電影導演Rhys Frake-Waterfield向本報表示感到失望，稱多間戲院原定映期「全部神秘取消」（all mysteriously cancelled），估計取消放映是政治原因。負責為電影發出核准證明書的電影、報刊及物品管理辦事處表示，戲院安排什麼電影上映「純屬其商業決定」。

電影專頁「電影療傷誌」前日於社交平台宣布《小熊維尼：血與蜜》包場取消放映，並提及是「技術原因」，當晚多間戲院的網頁已不見電影預售連結；根據發行商資料，最少有30間戲院播映該電影。發行商昨日在社交平台宣布取消於港澳地區上映，冀觀眾見諒。本報向發行商進一步查詢取消上映的原因，截稿前未獲回覆。

電影電檢已過關，身兼電影編導監、31歲的Rhys Frake-Waterfield稱，至今未收到取消放映的實際原因，形容30間戲院在一夜之間有相同決定是「太巧合」。他估計今次涉及政治原因，指電影在多國公映均無任何技術問題。他與另一監製Scott Chambers昨日在社交平台轉發本港取消放映的消息。

電影報刊辦：已發批准書

發行商連日來為列為三級的《小熊維尼：血與蜜》宣傳，上周在海運戲院舉行首映，有電影代表戴上戲中小熊維尼的頭套與觀眾交流。電影、報刊及物品管理辦事處回覆表示，處方已向影片申請人發出核准證明書，香港戲院安排哪些已獲發核准證明書的電影，在其院內上映純屬商業決定，電影報刊辦不會評論。

相關字詞﹕小熊維尼

上 / 下一篇新聞

國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
部分反修例被捕者 接通知不起訴
部分反修例被捕者 接通知不起訴
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊
疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
60年私校德雅小學逐年停辦
60年私校德雅小學逐年停辦
控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜
控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬
綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海
大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人
【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人
【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生