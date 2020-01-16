首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%

投訴課：復常接觸增 投訴相對上升

監警會昨舉行例會，警方指去年接獲1287宗須匯報投訴，較前年1416宗跌近一成；當中輕微指控有1183宗，嚴重指控佔104宗。今年首兩個月接獲投訴中，有88宗撤回投訴，54宗透過簡便方式解決，38宗無法追查，以及9宗無法證實等。監警會去年表示，與2019年反修例事件相關投訴有618宗，其中27宗有待處理。該會秘書長梅達明稱，截至昨日有6宗已完成法庭程序，據悉投訴警察課正調查並撰寫報告，另外21宗尚未完成法庭程序。

對於本報記者上周在區院採訪時遭案件主管小隊一名警員兩度撞開及粗言辱罵，梅達明稱至今未接通知收到投訴，又稱不能單憑記者提問或報道判斷，需「以證據為依歸，以事實為根據」，即使接獲投訴亦要了解雙方口供、被投訴人解釋及各方面證據才能判斷。

今年初坪洲有警員曾開槍執法，監警會成員陳錦榮支持公開有關「使用武力與槍械」章節給公眾參考。陳昨稱曾與警方「傾過」，但未曾在正式會議商討。梅達明則指警方獲悉相關訴求，至於是否公開守則，視乎警方行動及警政考慮決定，他又認為各地執法部門不會將武力使用原則鉅細無遺披露，警員是否使用武力會因應執法情况考慮和決定。