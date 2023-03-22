律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月

【明報專訊】2019年10月6日反修例示威期間，深水埗有的士剷上行人路撞傷途人，司機及後遭「私了」，涉案34歲男經理去年承認暴動及蒙面兩罪，判監3年。律政司認為刑期過輕，昨向高院上訴庭申請覆核，指原審法官對案件「中度嚴重」的定性不恰當。法庭考慮後認同判刑原審明顯過輕及原則出錯，改判被告監禁4年1個月，即加監1年1個月。
申請人為律政司長，答辯人為張子龍（34歲、人力資源經理），現正服刑，原定最快今年7月獲釋。申請方指，當日的士因施襲者的攻擊而失控剷上行人路，撞傷兩名女途人，屬加刑因素。施襲者其後將事主鄭國泉從的士拉出，有人以傘柄垂直插他頭部和向他淋潑漂白水；答辯人曾腳踢事主和抽打事主。
申請方稱，施襲者光天化日下「私了」事主，手段兇殘、近乎喪失理智，事主血流披面，完全無反抗餘地躺臥血泊。申請方續指，即使以中度嚴重定性本案，暴動罪量刑起點亦應定為5至6年，原審法官採納4年半的基準明顯過輕。
答辯方指事件無預謀、過程僅歷時約5分鐘，答辯人參與程度較低，相信原審已考慮所有環境因素，作出最合適判刑。3名法官期間分別打斷陳辭，質疑答辯人從他人手中接過口罩遮蓋面容，又穿過人群加入施襲，均屬有意識的行為，難以接納他不知就裏的說法；法官最終改以監禁6年半為量刑起點，答辯人認罪獲三分之一減刑，再因覆核酌情給予3個月扣減。