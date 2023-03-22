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部分反修例被捕者 接通知不起訴

【明報專訊】反修例運動中，約6000多人被捕而未被檢控，警方期望本月內完成跟進。立法會議員張欣宇表示，2月底至3月初期間，有4至5名涉反修例運動的市民接獲警方通知不被起訴，絕大多數涉及非法集結、公眾地方行為不檢等較輕微罪行。新思維狄志遠則表示，有兩名求助個案的事主，在反修例期間曾在街上被警員「抄牌」記下身分證號碼，早前亦收到警方通知，稱案件已作結不起訴。

警：需要時徵詢律政司 盼盡快處理

警方昨回覆查詢表示，會審視相關案件證據，考慮案件嚴重性等多項因素，需要時會徵詢律政司意見，務求盡快決定處理案件方式。

張欣宇稱，一直接到曾在反修例運動期間被捕的市民求助，指入境內地或申請回鄉證時被拒。他說連同其他議員的轉介個案，累計已有約70宗，至近日接獲的20多宗個案中，有4、5人接獲警方通知不被起訴。張引述，各人大多已忘記被捕日期及事發經過。狄志遠則期望，由於已事隔多時，很多事主已忘記事發經過，冀當局從寬處理未起訴個案，並希望警方可階段性公布不起訴的個案數字，供外界得知處理個案的進度。

狄志遠早前建議警方分批處理，舉例本月中先公布較輕微個案的跟進，剩餘個案待本月底再公布。據了解，警方並無特別分批處理和公布個案，警方強調相關調查工作仍在進行，一旦諮詢律政司意見後作出決定，就會通知有關被捕人。消息人士又指，暫時未知有關調查工作能否在本月內完成。

警方原定爭取上月公布反修例被捕者的處理方式。據了解，因事件涉及人數眾多及案情較複雜，需較長時間處理，警方目標本月內能完成全部跟進工作並公布。警務處長蕭澤頤上周四（16日）表示，需時認真調查每宗個案，稱最初期望上月或本月完成相關工作，現時正密鑼緊鼓，期望盡快一至兩個月內完成。

現時為約130個反修例青年提供法律支援及生涯重塑的「蛻變計劃」，項目總監麥曉暉表示，暫時未有計劃內的被捕青年接到不起訴通知，估計若坊間消息屬實，相關被捕人會陸續收到通知。麥呼籲警方調查工作「愈快愈好」，相信現時未起訴的個案或屬證據不足，而相關被捕人在不知未來處境下，難以決定其生涯規劃，並不理想。

（反修例風暴）

相關字詞﹕蛻變計劃 反修例事件

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