特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀

律政司原先提出由特首「逐案處理」審批海外律師能否參與國家安全案件，律政司修訂方案，加入與訟方提出海外律師參與國安案件申請前，須先獲特首批出准許申請通知書；在法院根據特首證明書批出申請後，法院或律政司再有權覆核，提交特首發出新的證明書。根據草案內容，任何人不能就特首在修訂下所作的決定，向法院提出質疑或興訟，意味決定不受司法覆核。

律政司：不影響生效前已提出的申請

草案同時訂明，海外大律師獲專案認許後，即獲批在港處理案件，但法院或律政司可基於新情况發展，例如就是否涉國家安全，重新向特首申請證明書。對於會否應用在壹傳媒黎智英案，律政司回覆查詢時，不評論個別案件，但重申修例「不影響任何在其生效前已提出或已被法院處理的專案認許申請」。

多名議員預計會成立法案委員會審議草案，司法及法律事務委員會副主席容海恩說，由於律政司表明無追溯力，相信不至於特別加會處理，預計今年內可通過。

黎智英一方早前入稟高等法院，要求宣布人大釋法不影響聘用英國御用大律師Tim Owen，案件排期下月28日聆訊。

（港區國安法）