國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」

何涉煽動顛覆保釋 昨家中被捕

民主派初選案共有47名被告，其中認罪被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠轉任控方證人，除了林景楠獲准保釋，其餘3人正在還押。初選案上月6日開審，區諾軒已作供多日，昨日仍在接受辯方盤問，餘下3人未開始作供。

71歲的前支聯會副主席、民主黨前主席何俊仁昨晨在寓所被國安處拘捕，涉嫌妨礙司法公正，何其後被鎖上手扣，由警員押返警署調查。據了解，何俊仁涉嫌保釋期間干擾初選案還押證人家屬，以影響有關證人作供，家屬疑於探監時向有關被告「傳話」。

何俊仁、已解散的支聯會、前支聯會主席李卓人及副主席鄒幸彤，被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施，以非法手段推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，或推翻中國中央政權機關。何俊仁前年5月起因支聯會案還押，其間就4宗示威案件共服刑18個月，去年7月刑滿前，他就支聯會案到西九龍裁判法院申請保釋被拒。

去年准保釋 官：勿證明我錯

去年8月，何俊仁再向高院原訟庭申請保釋，最終獲國安法指定法官陳仲衡批准以現金70萬元及40萬元人事擔保保釋外出，同時附帶多項條件，包括不得離港、每周到警署報到3次、「不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能被視為違反國安法，或香港法例中危害國家安全罪行的言論或行為」等。陳官當時向獲批保釋的何俊仁說，「不要證明我錯而張先生（代表律政司的署理助理刑事檢控專員張卓勤）是對的」。

另外，何俊仁的胞弟何俊麒近期亦捲入案件，本月11日與鄧燕梨涉串謀妨礙司法公正被捕，其後獲准保釋，據悉兩人涉於警方搜查涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全被捕的鄧燕娥的寓所前取走相關證物，企圖阻礙警方調查。

明報記者

（港區國安法）

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