港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海

【明報專訊】戴德梁行研究部指出，前海金融30條鼓勵區內的內資證券期貨經營機構提升港籍從業人員比例，以及擴大港籍專業人士專業能力輻射範圍，有助前海引進香港專業服務類人才，如會計師、律師、精算師等，推動兩地職業資格互通互認，使兩地人才往來更密切，加上放寬港人開立內地銀行帳戶，試點信用卡視像面簽等，將完善港人在內地的民生金融服務需求。

同時，30條便利了香港企業跨境投融資，允許港資中小企獲得人民幣貸款，有效降低港企入駐內地的門檻，使其更加便利地參與內地市場。此外，允許證券業金融機構在香港展開直接融資，允許境外特別是香港的金融機構在前海設立商業銀行、理財子公司、消費金融公司、養老金管理公司等，這些允許外資機構進入的舉措，有利於引進國際先進的資管經驗，同時拓展香港金融機構發展的服務範圍和空間。

吸引企業落戶前海 帶動甲級寫字樓需求

戴德梁行稱，前海區域範圍已從原本約15平方公里擴展至120平方公里，擴區後產業體系增多，未來綠色金融、海洋經濟、供應鏈金融等是重要的發展方向，而上述方向與支持製造業轉型升級、中小企發展關聯度較高，在此背景下，30條的推出將吸引更多企業落戶前海，帶動金融業及相關企業對該區甲級寫字樓的需求。

戴德梁行又指出，目前前海甲級寫字樓存量達117.3萬平方米，隨區內基建及商業設施陸續投入使用，商務氛圍日漸成熟，同時因租金補貼政策，企業在前海辦公的租賃成本仍具優勢。不過，考慮到未來3年前海甲級寫字樓的預計供應量只有約214.8平方米，供求壓力不可小覷。

相關字詞﹕甲級寫字樓 金融 前海金融30條 前海 大灣區

上 / 下一篇新聞

國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
部分反修例被捕者 接通知不起訴
部分反修例被捕者 接通知不起訴
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因
《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊
疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
60年私校德雅小學逐年停辦
60年私校德雅小學逐年停辦
控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜
控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬
綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人
【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人
【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生