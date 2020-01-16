大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海

同時，30條便利了香港企業跨境投融資，允許港資中小企獲得人民幣貸款，有效降低港企入駐內地的門檻，使其更加便利地參與內地市場。此外，允許證券業金融機構在香港展開直接融資，允許境外特別是香港的金融機構在前海設立商業銀行、理財子公司、消費金融公司、養老金管理公司等，這些允許外資機構進入的舉措，有利於引進國際先進的資管經驗，同時拓展香港金融機構發展的服務範圍和空間。

吸引企業落戶前海 帶動甲級寫字樓需求

戴德梁行稱，前海區域範圍已從原本約15平方公里擴展至120平方公里，擴區後產業體系增多，未來綠色金融、海洋經濟、供應鏈金融等是重要的發展方向，而上述方向與支持製造業轉型升級、中小企發展關聯度較高，在此背景下，30條的推出將吸引更多企業落戶前海，帶動金融業及相關企業對該區甲級寫字樓的需求。

戴德梁行又指出，目前前海甲級寫字樓存量達117.3萬平方米，隨區內基建及商業設施陸續投入使用，商務氛圍日漸成熟，同時因租金補貼政策，企業在前海辦公的租賃成本仍具優勢。不過，考慮到未來3年前海甲級寫字樓的預計供應量只有約214.8平方米，供求壓力不可小覷。