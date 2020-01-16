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大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會

【明報專訊】上月人民銀行、國家外管局等金融監管機構發布《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》（簡稱前海金融30條）及《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》（簡稱橫琴金融30條），以支持大灣區金融改革開放。匯豐環球研究發表報告認為，兩份文件引入多項新試點項目，解決跨境金融體制障礙，如推行成功可望擴大成全國政策，加速中國金融對外開放。

明報記者 陳子凌

匯豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶於報告指出，兩份文件涵蓋促進金融市場互聯互通、發展現代金融業、拓寬跨境投融資渠道、加強金融監管合作等多個領域，旨在加強大灣區金融一體化。就前海而言，主要是擴大金融業開放，持續推進人民幣國際化，同時加強與香港金融市場連繫；橫琴則以促進跨境資本流通、投資以及金融交易的便利，主要是加強與澳門金融市場融合。措施提出多個新試點項目帶來驚喜，同時反映內地加快開放金融市場的決心。

准前海港資銀行共享母行數據庫

其中，前海金融30條的總體目標，是到2025年要基本實現與香港金融市場高水平互聯互通，金融風險監測、防範和化解體系更加完善，金融對大灣區發展的支撐作用日益彰顯；到2035年實現以負面清單為基礎的更高水平金融開放，跨境資金高效便捷流動，基本建成與國際接軌的金融領域規則體系，為全國金融業擴大開放起到更強示範引領作用。

30條措施當中亦涉及多項便利港人的金融服務，以及企業跨境投融資措施，例如擴大香港居民代理見證開立內地個人II類、III類銀行帳戶試點銀行範圍、允許前海符合條件的港資銀行依法共享其香港母行的信用數據庫；支持前海符合條件的港資中小企在500萬元（人民幣，下同）的限額內從境外銀行獲得人民幣貸款、放寬前海區內企業境外放貸上限比例由所有者權益的50%擴大至80%等。

准金融產品跨境交易 直接投資外幣

報告認為，允許符合條件的金融機構共享跨境數據是一大突破，港澳與內地城市之間的數據流通過去是一個主要障礙，因跨境數據交換涉及不同司法管轄區的不同數據隱私法規。試點項目允許合資格銀行在港人同意下，在同一控股集團內跨境共享個人信用評級數據，將有望為跨境貸款業務創造更多機會，並惠及一些以前服務不足的企業或個人。

30條還包括推動金融產品跨境交易、外商直接投資外幣兌換便利、支持公私營部門利用港澳作為債券發行的主要平台等，有望鼓勵更多大灣區內的跨境商業活動，提升金融資源配置。報告指出，由於行政體制不同，大灣區9+2城市的整合並不容易。自2016年深港通推出以來，中央一直在逐步解決障礙，穩步擴大大灣區的跨境金融交易，由於過去一些最重要的改革都會從前海先行試點，成功後再推廣至全國，預計未來幾年在前海及橫琴金融30條的推進下，大灣區金融服務業將出現更深層次的整合，還很可能會擴大成為全國政策，加速中國的高水平金融對外開放。

相關字詞﹕前海金融30條 橫琴 深港通 金融 前海 大灣區

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