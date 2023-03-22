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強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，至今累計34名職員被起訴，其中兩人昨分別在九龍城裁判法院認罪。一名30歲幼兒工作員虐待及襲擊6名幼童，包括強行餵食、腳夾幼童掌摑、膠蓋拍打及推幼童撞向石屎牆等，承認6項虐兒罪。另一名25歲幼兒工作員則虐待3名幼童，包括拍打幼童後腦，並將幼童摔落地下，承認3項虐兒罪。裁判官將兩案分別押後至4月17日及4月11日判刑，以待索取被告背景報告，兩人還押。

30歲被告認6項虐兒

其中一案的被告為郭愛萍（30歲），辯方求情稱，郭父患糖尿病、腎功能衰退，並領取傷殘津貼，郭母從事勞動工作。辯方稱，被告獲親友和教會傳道人撰寫共32封求情信，指被告初犯及常做義工，受害幼童幸好沒受重傷，望法庭視本案為單一事件輕判。

案情指，2021年11月20日至12月19日間，兩歲男童Z坐在桌前進食時站立和跳起，被告用力戳Z左臂，屢次拍打其臉，令他大哭。被告拉起Z及擲他向椅子和地墊。另外，被告看見兩歲女童S推其他幼童，她打S頭和推跌她；跪下的S遭被告指着時迅速爬走，但被告扯其衣服拉倒她，S掙扎不果，遭被告夾在大腿之間掌摑多次，致她痛哭。及後，被告以毛巾鞭打1歲男童P的頭和臉，從椅子拉P落地令他哭泣；被告亦強行張開P口部、推他頭部以餵食。

此外，1歲女童AB玩耍時遭被告推胸口、撞向石屎牆，被告用膠蓋拍打AB。被告又在廁所內，於兩歲女童M坐在便盤時，踢打M令她仰後撞倒石屎牆。當睡房內一名身分不詳幼童在牀上拍手，被告打其臉部及為其戴上眼罩，幼童欲除掉時再被打。

另一被告工作時突摔跌幼童

求情稱「可能過分粗鹵」

另一案被告謝綉蔚（25歲），昨開審前承認3項虐兒罪。辯方求情稱，謝曾因本案難以再在同行工作，隨着疫情放緩，最近亦失去檢測中心工作。辯方強調本案案發時間短，被告拍打幼童力度不大，她可能過分粗鹵把幼童摔倒地上，在同類事件中不屬最嚴重。親友在求情信中稱，被告會買玩具送給幼童，並非本性殘暴，亦會在獲得同意下帶幼童外出。

案情指，於2021年11月20日，在活動室內的1歲男童R坐在桌子旁，R身後的被告稍作伸展，R隨即雙手抱頭。當R垂下一隻手時，被告突兩度拍打R後腦。相隔約20分鐘，被告整理書本時突然轉身，雙手捉住一名身分不詳幼童的左臂，摔他在地令其痛哭。被告警誡下承認，閉路電視拍攝到她拍打R。同月25日，3歲男童F微微舉起左臂後，狀似半站半坐，被告拿毛巾用力捽F的面部約一秒，F哭泣跑往門口。

【案件編號：KCCC88、1884/22】

相關字詞﹕虐兒 童樂居

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