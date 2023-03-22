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六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000

【明報專訊】中大政政系男生涉於去年六四，在旺角街頭張貼18張「真嘢唔怕講@852_4life」貼紙，他昨於西九龍裁判法院承認刑事損壞罪。男生親自求情，稱無意透過貼紙煽動任何人，「發聲本身證明真嘢係可以唔怕講」，沒有理由後悔。裁判官曾慶東批評男生上庭「唔係做表演」，希望事件令他汲取教訓，判罰款8000元。

本案原定昨日開審，就讀中大政治與行政學系的被告關靖豐（21歲）改為認罪。案情指警員2022年6月4日巡邏西洋菜街和山東街等，發現燈柱和路牌被貼18張寫上「真嘢唔怕講@852_4life」的貼紙。警方檢取閉路電視片段，發現當日凌晨3時一名男子在不同地點貼涉事貼紙，鑑證科從貼紙驗出被告指模。路政署事後清除貼紙，涉及逾2.8萬元維修費。

被告認罪後稱沒理由後悔 官批上庭「唔係做表演」

被告認罪後一度解聘律師，裁判官曾慶東強調法庭有規矩，「唔係你想點就點」，亦提醒被告不要面露微笑。被告親自求情稱，「驅使我寫字貼紙的，並不是因為我記掛在中國發生的民運，亦不是想煽動任何人，而是因為我在2022年的香港感到無比壓抑」，認為當局沒理由懼怕任何言論。曾官量刑時稱，考慮被告初犯和認罪，相信他因社會氣氛和政治觀點犯案，希望事件令他汲取教訓。

【案件編號：WKCC3196/22】

相關字詞﹕旺角 中大政治與行政學系 六四

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