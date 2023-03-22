港聞

港聞二

控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜

【明報專訊】「立場新聞」被控發布煽動刊物案，昨於區院進入第44天審訊，控方指立場前總編輯鍾沛權連日作供以來，顯示他對警方觀感差，指他「相信7·21一定有勾結」。鍾沛權澄清，他不曾說「7·21有勾結」，反指嚴謹的刑事檢控下，控方卻「對我說話嘅演繹都可以錯得咁離譜，完全不符合事實」，正正反映評論文章即使觀點激烈、偏頗亦要包容。控方批評鍾藉機「製造輿論」，鍾則斥控方「老屈我嘅意圖」。審訊今續。

社論被指針對警察

鍾：監察非針對 何錯之有

控方引述立場在2019年6月14日發布的社論〈為何我們「針對」警察〉提問，認為文章反映立場在反修例運動初期已針對警察。鍾沛權解釋，「針對」二字用上引號，正是指不是針對警察，而是監察執法部門如何使用武力。鍾沛權引述文中描述傳媒最大的使命是監察權力，反問這句「何錯之有呀？」

社論提及警方白衣人勾肩搭背

鍾：表達記者觀察 提出疑問

至於文中形容立場在「雞蛋與高牆」之間必然站在雞蛋一方，控方認為這代表立場「同政權對立」、針對警察，立場亦因知道警察會阻止運動發生，故煽動對警察的仇恨。鍾沛權重申絕對無意煽動任何仇恨，強調傳媒的使命是監察公權力。

控方亦質疑鍾沛權本身對警察觀感差，作供時談及監警會無公信力、相信元朗7·21白衣襲擊事件「一定有勾結」，並在鍾澄清他不曾指雙方有勾結後，引述立場同年7月23日發表的社論，描述警方與白衣人勾肩搭背，做法「令人齒冷」，反映立場認為白衣人與警方勾結。鍾反駁稱，文章是表達記者的觀察，盡傳媒責任提出疑問，「冇一個所謂勾結嘅結論」。

另外，鍾沛權早前稱2020年下半年曾就國安法諮詢法律意見，控方昨詢問在2021年出現多宗國安法案件後，立場為何不再索取法律意見。鍾稱當時判斷許多案件是政治決定，未必是法理問題；他一度哽咽憶述，當時意識到政治環境劇變，相信立場總會遭針對，「我哋咁嘅媒體，最大甚至係最後嘅使命呢，就係做個紀錄、做個報道」；控方續質疑，鍾認定國安法的檢控是政治決定，不相信有法理基礎，故發布批評國安法文章時，不會斟酌其事實根據，意圖正是攻擊國安法。鍾一概否認。

判斷狙擊《蘋果》後到「立場」

鍾：兩者關注議題、支持度相似

至於鍾沛權為何在2021年上半年開始擔心立場遭針對，他解釋是當時盛傳《蘋果日報》「過唔到七一」，而下一個清算目標便是立場；控方追問，鍾是否因外界認為立場與《蘋果》風格相似，故判斷立場是下一個打壓對象。鍾同意兩間媒體關注議題、受讀者支持的程度確相似，若判斷狙擊《蘋果》後下一目標是立場，屬合理的猜測。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕721事件 發布煽動刊物 鍾沛權 立場新聞

上 / 下一篇新聞

國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
國安拘何俊仁 涉干擾趙家賢家屬 初選案趙轉任控方證人 消息：家屬疑探監時「傳話」
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
特首審批外狀不受覆核 草案今交立會首讀
部分反修例被捕者 接通知不起訴
部分反修例被捕者 接通知不起訴
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
律政司覆核得直 囚3年私了的士司機男子加監13月
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
首兩月280宗涉警須匯報投訴 較去年升57%
《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因
《小熊維尼》恐怖片港澳撤映 發行商未交代原因 導演料政治原因
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
SOGO大屏幕藝術家作品 隱藏反修例主題
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
三隧分流料8月推 最快年底分時收費 夜晚非繁忙時段劃一20元 運輸局今交代
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
維港填海倡修例「合理拆牆」 賦權特首行會財政司審批
疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊
疫後藝術月兩頭炮 巴塞爾匯聚177藝廊
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
安達臣道地盤工15樓墮斃 遺妻兒年邁雙親
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
粵港簽多項協議 推動灣區創科金融等
60年私校德雅小學逐年停辦
60年私校德雅小學逐年停辦
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四街頭貼貼紙 中大生刑毁罰款8000
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
六四翌日涉犯聚 兩被告上庭遲到押後審
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
強行餵食、腳夾掌摑、推幼童撞牆 童樂居被告認罪 求情稱單一事件
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
沿途司機閃燈提示冒煙 混能車停下即起火
綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬
綠置居下周二揀樓 高宏苑489呎「樓王」售271萬
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
高鐵4．1復駛京滬 北京西票價升一成
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
旅發局宣傳預算增 12億元超疫前兩倍
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
過彎自炒撼柱 23歲鐵騎士亡
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
大灣區GBA新聞：前海橫琴30條 助金融改革開放 文件涵市場聯通加強監管 匯豐：創跨境貸款機會
大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海
大灣區GBA新聞：戴德梁行：30條助吸引港人才到前海
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人
【Emily】全球百富豪家族來港閉門論壇 貴客身分好神秘 講者多猛人
【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】警冬至助流落街頭內地生 獲扶輪會服務獎
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】新思維籌款晚宴 官員回覆唔出席
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】曾處理逃犯例 曹志遠升立會法律顧問
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生
【Emily】趁初選案休庭 黃碧雲出外慶生