控方指作供顯示鍾對警觀感差 「相信7·21有勾結」 鍾沛權否認針對警：控方錯得離譜

社論被指針對警察

鍾：監察非針對 何錯之有

控方引述立場在2019年6月14日發布的社論〈為何我們「針對」警察〉提問，認為文章反映立場在反修例運動初期已針對警察。鍾沛權解釋，「針對」二字用上引號，正是指不是針對警察，而是監察執法部門如何使用武力。鍾沛權引述文中描述傳媒最大的使命是監察權力，反問這句「何錯之有呀？」

社論提及警方白衣人勾肩搭背

鍾：表達記者觀察 提出疑問

至於文中形容立場在「雞蛋與高牆」之間必然站在雞蛋一方，控方認為這代表立場「同政權對立」、針對警察，立場亦因知道警察會阻止運動發生，故煽動對警察的仇恨。鍾沛權重申絕對無意煽動任何仇恨，強調傳媒的使命是監察公權力。

控方亦質疑鍾沛權本身對警察觀感差，作供時談及監警會無公信力、相信元朗7·21白衣襲擊事件「一定有勾結」，並在鍾澄清他不曾指雙方有勾結後，引述立場同年7月23日發表的社論，描述警方與白衣人勾肩搭背，做法「令人齒冷」，反映立場認為白衣人與警方勾結。鍾反駁稱，文章是表達記者的觀察，盡傳媒責任提出疑問，「冇一個所謂勾結嘅結論」。

另外，鍾沛權早前稱2020年下半年曾就國安法諮詢法律意見，控方昨詢問在2021年出現多宗國安法案件後，立場為何不再索取法律意見。鍾稱當時判斷許多案件是政治決定，未必是法理問題；他一度哽咽憶述，當時意識到政治環境劇變，相信立場總會遭針對，「我哋咁嘅媒體，最大甚至係最後嘅使命呢，就係做個紀錄、做個報道」；控方續質疑，鍾認定國安法的檢控是政治決定，不相信有法理基礎，故發布批評國安法文章時，不會斟酌其事實根據，意圖正是攻擊國安法。鍾一概否認。

判斷狙擊《蘋果》後到「立場」

鍾：兩者關注議題、支持度相似

至於鍾沛權為何在2021年上半年開始擔心立場遭針對，他解釋是當時盛傳《蘋果日報》「過唔到七一」，而下一個清算目標便是立場；控方追問，鍾是否因外界認為立場與《蘋果》風格相似，故判斷立場是下一個打壓對象。鍾同意兩間媒體關注議題、受讀者支持的程度確相似，若判斷狙擊《蘋果》後下一目標是立場，屬合理的猜測。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）