港聞

港聞二

噩夢反助抗疫 葉興國：SARS非全壞事

【明報專訊】2003年SARS，近兩成患者來自淘大花園。這個昔日的疫情重災區，卻在本港新冠捱過200多日後才首現確診，亦未曾被圍封強檢，更被政府專家顧問袁國勇大讚其管理值得推廣。淘大花園業主委員會看守主席葉興國直言，昔日曾認為SARS對淘大猶如「絕對的悲劇」，惟當年慘痛經驗令淘大上下更注重公共衛生，反有助對抗新冠疫情。帶領居民對抗兩場疫症後，如今他有感SARS並非「完全是一件壞事」，形容新冠某程度上為長年仍未走出SARS陰霾的居民帶來一些安慰。

當年一名在京華國際酒店感染SARS的患者曾到沙田威爾斯親王醫院8A病房留醫而掀起院內爆發，隨後有居於淘大花園的病人家屬探病後染疫，返家後不幸將病毒傳染其他居民。

事隔廿年，葉興國受訪時屢次形容淘大花園當年「傷亡慘重」，「每7個死者就有1個淘大（居民），每5個染疫個案又有1個來自淘大」。當年全港1755人染疫，299人死亡，單是淘大花園已有329名居民染疫，42名居民與世長辭。

SARS後更注重衛生

改裝U形渠「土炮」空氣清新機

當時出任淘大花園業主委員會主席的葉興國憶述，當日各界對淘大花園出現大爆發毫無對策，形容情况「一團糟」。淘大居民因恐懼而「雞飛狗走」，曾有住戶舉家連夜搬遷，兩房單位即使跌至55萬元也無人問津。直到同年6月下旬時任國務院總理溫家寶親自到訪淘大花園，方令港人對屋苑重拾信心，人流漸漸好轉。

「經過SARS後，大家都仍會好驚，始終不能預見下次疫情何時再現」，葉興國表示，SARS慘痛經驗卻令淘大更注重公共衛生，如改裝U形去水渠防止垂直傳播、製造「土炮」空氣清新機，大幅減少淘大爆疫風險。被問新冠有否改變他對SARS的感受時，他停頓片刻後說，昔日從未想到當日的噩夢反能在今天拯救居民，「現時回望過去，我會說，SARS並非完全是一件壞事」。

指港人多善忘 冀政府定期教育

20年來經歷兩場大疫，多名專家已表明傳染病永遠不會離開。被問對預備下場疫情有何寄語時，葉興國認為必須做好預防措施，建議政府定期教育公眾，講解對抗新冠疫情期間可取或不足之處，皆因港人「相當善忘」，「通常事情經過10年、8年就會不太記得」。他說「新冠不是一件壞事，而是天意」，故各界毋須隱瞞，正面面對過錯，反能帶來進步。

（SARS二十周年）

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