港聞

港聞二

精神科醫生同行 冀社會毋忘康復者

【明報專訊】2003年的春天，一場SARS疫症匆匆走過，卻在許多人心中留下了傷痛。現時私人執業的精神科專科醫生麥永接，那時任職聯合醫院精神科副顧問醫生，曾陪伴百多名SARS康復者走過難關。離開公立醫院後，即使換了身分，他與不少康復者都成了朋友，多年來繼續分享喜與悲，也見證新冠疫情再次觸碰到他們的傷口。轉眼廿年過去，他嘆道許多港人漸漸淡忘SARS，「都好的，慢慢淡忘，將件事放低」，但希望社會不要忘記一群SARS康復者。

本身是香港沙士互助會榮譽顧問的麥永接，離開公院後仍定期於周年晚宴和活動與「沙士友」共聚互相支持，談談往事與近况。他昔日跟進的康復者，不少成為了朋友，有女康復者至今仍受骨枯影響。新冠爆疫初期，他再收到她的短訊提醒做好防護。

勾起康復者恐懼 新冠不敢出門

「創傷後遺就好像一道傷疤，一直存在，會隨時間慢慢變淡，但有時觸碰到仍會痛」，麥永接說當年不少SARS康復者患上創傷後遺症，3年前新冠疫情來襲，也再次勾起許多康復者的SARS回憶，部分人甚至出現「回閃」，爆疫初期選擇不外出、常洗手、逃避看電視和新聞。

倡評估新冠對精神健康影響

SARS短短3個月，新冠卻演變成大流行，歷時逾3年，但麥永接說SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症）如其名般，疫情來得急且嚴重，病毒和治療方法不明，社會「無望無助」，有感對病人的衝擊和創傷更深。不過，他認為新冠疫情更漫長，經歷社交距離措施、停課、經濟重創，對各階層的精神健康影響較廣闊，值得政府疫後評估，了解疫情對全港市民精神健康的影響。

「有時我覺得，我能夠醫到他們，對我的得着很多，在睇症和看人生都學會很多」，麥永接說SARS康復者除了提醒他健康與家人才最重要，他們的傷痛經歷正正提醒社會以至世界，處理疫症時不能只顧及病人的身體健康，也要兼顧精神健康。過了廿個春天，該忘掉還是記起SARS一役？麥永接說如非必要，許多康復者都不願重提舊事。他記得有一年曾在沙士互助會晚宴高唱《Try to remember》憑歌寄意，「不用經常提起（SARS），但如果okay，都可以嘗試記得，希望有天想起時再無咩影響情緒就最好了」。

（SARS二十周年）

相關字詞﹕麥永接 沙士 康復者 沙士20周年

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