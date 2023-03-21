兩次染疫「身心創傷是畢生課題」

謝婉雯曾主診 聞死訊晴天霹靂

現年67歲的何錦華，2003年3月與妻子赴京旅遊，被團友傳染SARS，回港後入住屯門醫院隔離20日。留醫日子至今烙印腦海，他仍記得躺臥病牀時，耳邊傳來同房病人的嘆息聲、醫療儀器發出時而尖銳的警號，有感死神就在窗外凝視自己。

因屯門醫院胸肺科醫生不足，主動請纓轉到SARS病房的謝婉雯醫生，一度為何錦華的主治醫生，當他從醫院廣播得悉謝醫生染疫的瞬間，不禁晴天霹靂，「如果連醫我的人都病了，咁我點算？」

病人嘆息儀器警號猶在耳

焦慮抑鬱纏繞 需看心理醫生

後來謝醫生病逝，何錦華活了下來，惟出院後要與身心後遺症搏鬥。那時看到消瘦近20磅的身驅，又深怕家人被傳染，令他飽受失眠困擾，一度想輕生遠離憂愁，多年來因焦慮、抑鬱須斷斷續續向心理學家求醫。

何錦華康復後有感心肺功能比一般人差，17年後再遇新型冠狀病毒疫症，喚醒他的恐懼。他說新冠初期未有疫苗或特效藥，對染疫病死率一無所知，擔心染疫後將重現聞氧氣的情景，名人或年輕人感染後死亡的消息、接二連三的疫情新聞令他應接不暇，一度失眠。

奈何疫下他一直求診的心理學家一度暫停診症，為免家人憂心，他選擇獨自處理不安情緒，避開悲情新聞，刻意減少外出，入升降機也與人保持距離，惟最終去年7月疫情放緩時與家人到酒店「宅度假」（staycation）時染疫。

新冠過憂 帶來情緒問題

曾為新冠惴惴不安的何錦華，染疫後僅現「幾聲咳」及骨痛，形容新冠猶如發燒感冒，笑言過憂反為自己帶來情緒問題。為免傳染同住孫女，他申請入住竹篙灣隔離營；相比昔日SARS病房，他說「糟糕灣」不再有危重病人氣喘聲，亦不再擔心傳染醫護，形容獨自隔離的經歷「好似好過一點」。

歲月如梭，SARS襲港已時隔廿年，同為香港沙士互助會理事的何錦華表示，療癒SARS帶來的身心創傷為一眾康復者的畢生課題。記者於某個陽光普照的中午與他做訪問，就在對話結束之際，他淡然嘆道，重談SARS經歷恍如將他帶回2003年，當晚對他來說將是另一個無眠的晚上。

（SARS二十周年）