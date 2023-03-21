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屯院病房再一嬰染合胞病毒 共7嬰3職員中招

【明報專訊】屯門醫院一個新生嬰兒特別護理病房自本月9日起爆發呼吸道合胞病毒（RSV）組群感染，早前先後有6名嬰兒感染，醫管局昨日公布再多一名30日大女嬰對RSV病毒呈陽性反應，情况穩定，另該病房有3名職員亦對RSV呈陽性反應，3人正休假。

院方表示為謹慎起見，昨日再安排入住該病房的嬰兒接受測試，結果發現多一宗個案。至於早前公布感染RSV的6名嬰兒，其中11日大男嬰仍然情况危殆，一名5個月大女嬰仍然情况嚴重，其餘4名嬰兒情况穩定。所有病人正接受隔離治療。

院方表示非常關注該組群感染個案，會繼續加強執行感染控制措施，嚴格執行接觸及飛沬傳播防護措施，確保個別病人使用專屬的個人裝備，避免交叉感染，並會密切留意該病房病人的健康情况。

黃大仙幼園21童上呼吸道感染

另外，衛生署公布黃大仙小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園爆發上呼吸道感染，21名學童出現病徵，其中一人入院化驗後確診帶有RSV病毒，治療後已出院。全部病人情况穩定，對新冠病毒快測呈陰性。患病學童包括9男12女（2至5歲），自本月5日先後現病徵，11人曾求醫，該校正接受醫學監察。呼吸道合胞病毒感染由一種單鏈的核糖核酸病毒所引起，這種病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因，可經分泌物、飛沫傳播。

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