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工程師：法例要求巴士傾斜28度不翻

【明報專訊】雙層九巴剷上路中分隔石壆後傾側，大批乘客被困待救。註冊機械工程師、香港都會大學交通意外重組訓練課程導師盧覺強說，巴士傾斜少於28度不會翻側，他建議乘客遇到同類事故，下層乘客可移至車廂較高的一側，以穩住巴士重心，減低翻側風險。香港汽車高級駕駛協會主席江日雄翻查肇事片段，認為事發分岔口指示清晰，相信不涉路面設計問題。

駕駛協會：指示清晰 料不涉路面設計

江日雄分析，肇事巴士附近當時沒有車輛切線，亦沒有其他車輛緊迫影響其駕駛，不排除車長在駛入石壆右邊行車線時「攞位唔夠」導致事故。他說現場分岔口前「影線」長度足夠，路牌清晰，建議如要進一步加強安全系數，可將防撞欄前的黑白箭嘴改為黃黑色設計，增加警示效果。

盧覺強倡防撞欄加彈簧緩衝器

根據法例，雙層巴士在上層滿載下，車底與水平面須達28度斜度仍不會翻側，才可在路面行駛。盧覺強估計，肇事巴士剷壆後傾斜少於28度，因此沒翻側，但如有重型車輛駛過造成震盪，仍有翻側風險。他建議如情况許可，下層乘客可移向較高的一側、上層乘客可逐一走到下層，減少車身上半重量，穩住巴士重心。

盧又說，涉事石壆前端的斜面設計令車身不會「直撞牆身」，巴士沿斜面剷上壆後，車底與壆邊摩擦可為巴士減速，已有助減輕事故嚴重程度。他建議，如要避免車身剷壆後傾斜，可在壆前的防撞欄內加裝彈簧緩衝器，加強減速效果，但成本較高。他說現時如西九龍公路往西隧入口及尖沙嘴的分岔口亦有安裝類似的緩衝器。

工會：塞車致車長休息時間減

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰關注肇事路段早上繁忙時間不時塞車，或令車長在總站休息時間減少，影響表現。他說，車長為追回落後時間，到總站後只有不到3分鐘「去個廁所」，未能真正休息，盼九巴可調整行車安排。他又說，據他了解肇事車長2019年入職， 一直駕駛早更時段。九巴回覆稱，當路面擠塞令巴士較編定行車時間長，站長會與車長溝通，適當調整車長工作時間，強調九巴所有車長編更及工作安排均符合指引。

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