消防3招穩車身 拉纜撐架消防車泊貼

廣播叫乘客留原位扣安全帶

荔枝角消防局長、助理消防區長梁建明表示，消防在接報後約11分鐘到場，由於巴士傾斜，有翻側危機，消防員到場後安撫乘客，要求他們留在原位，以保持車身平衡；坍塌搜救專隊其後在5分鐘內架設「快速車身固定系統」，鞏固車身，再陸續安排上層58人離開。

現場所見，消防用至少5組鋼索及繩索繫於車輪，再綁在石壆欄杆上固定，其間將一組鋼索經巴士車底綁至車頂拉緊，並在車右側撐起至少兩個三角形支架撐住車身。消防亦將一輛消防車駛至巴士右側，以防巴士翻倒。在固定巴士期間，現場有廣播着乘客安坐座位並扣上安全帶。

網片見上層客未走動 兩人座擠3人

有網片拍攝到當時巴士上層情况，當時上層乘客近坐滿，各人未有走動，有右邊的兩人座位擠了3個人，巴士疑因引擎關閉，車廂內沒有冷氣，乘客感侷促，用紙張「撥涼」，有婆婆感不適，有人在旁替她「撥涼」，婆婆說「成隻手痹咗」，其間一名坍塌搜救專隊消防員帶乘客離開車廂，並提醒：「借咗力先，慢慢嚟……」

上層乘客黎小姐說，由於巴士傾側，不敢亂動，「上層都盡量唔好郁佢，費時佢翻」。她說起初恐會翻側，感到害怕，其後知悉沒有危機，且車輛傾側後未有震盪，漸漸回復平靜。她說消防將巴士固定後協助乘客逐一離開，她留意到大部分乘客撞傷額頭、鼻及口等，僅屬輕傷，自己則無受傷，形容是「不幸中之大幸」。