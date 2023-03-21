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九巴剷壆47傷 傾側險翻礙救援 上層客不敢亂動待救逾句鐘 車長涉危駕被捕

【明報專訊】荔枝角呈祥道昨早發生嚴重巴士意外，一輛載有逾70名乘客的雙層九巴失控撞毁路中一列防撞欄後，剷上路中分隔石壆停下，擱於石壆向右傾斜約30度，險告翻倒，巴士上層乘客不敢亂動，被吩咐留在原位靜待救援。消防接報到場後拉鋼索、架設支撐架及以消防車駛貼固定巴士，再逐一救出上層乘客，至少47人受傷送院，其中兩人情况嚴重。警方以涉嫌危險駕駛拘捕五旬車長，將循車長駕駛態度、精神狀態等方向調查。

事發昨早約9時半，該輛由將軍澳開住荃灣西站的290A線九巴沿呈祥道往葵涌方向行駛，至近清麗苑對開時失控，先撞毁路中分隔石壆前一列防撞欄，再剷上石壆停下。現場所見，巴士擱在石壆向右傾側約30度，擋風玻璃碎裂，左前方車頭劏開，路面遺下玻璃碎及防撞欄殘骸，玻璃碎波及一輛路過私家車。有途經車輛的「車cam」拍得事發經過，據網片所見，肇事九巴當時失控猛撼防撞欄及石壆，揚起灰塵，防撞欄解體飛至路旁，另見事後有乘客經巴士下層後方太平門逃生。

事發呈祥道 傾側約30度

警方及消防接報後趕赴救援，其間為防巴士翻側，消防即時架設「快速車身固定系統」，利用多條鋼索緊繫左邊車身，再以支架撐穩右邊車身，始展開救援（見另稿）。現場消息稱，巴士上層乘客出事後大致冷靜，惟恐巴士翻側，部分人緊握前方椅背。救援持續個多小時，至上午11時許所有乘客撤離，傷者再分流送院。下午近1時，有吊車到場將巴士吊起扶正，再被拖走。受事故影響，呈祥道往荃灣方向近荔枝角公園一段一度全線封閉。

共120名消防員及救護員參與救援，當中包括坍塌搜救專隊。現場所見，有男乘客面部受傷，鼻、口及外套均有血漬，需即時包紮；亦有老婦被救出時頭部受傷流血，需由救援人員從旁攙扶。傷勢較嚴重的乘客則由擔架抬離送院。

上層客：有人前拋3個身位

據下層中間位置乘客陳女士憶述，事發時聽到「嘭」一聲巨響，巴士猛烈碰撞，情况混亂，有長者仆倒地上，受傷流血。有上層男乘客稱，碰撞一刻有乘客向前拋，「最誇張嗰個應該係喺最後尾，拋咗3個身位左右」，他形容當時車速正常，沿路順暢，起初以為只是急煞，未料撞車。上層乘客黎小姐說，事發時未見有前車阻擋，「我望住前面以為佢（巴士）會轉彎，點知直剷落去（石壆）」。

高級救護主任郭敬軒稱，車廂內連車長共77人，30人經初步治理後毋須送院。送院傷者方面，有9人主要傷勢是頸痛，另38人包括司機手及面擦傷，各人由救護車分別送往廣華、仁濟、瑪嘉烈及明愛醫院治理，其中兩人情况嚴重。

西九龍總區交通部特別調查隊第二隊督察陳栢祺稱現場非交通黑點，肇事巴士已被扣留等候檢驗，54歲姓鍾男車長涉危險駕駛被捕，已獲准保釋候查，下月中旬須向警方報到。被問及車長事發時是否陷入昏迷，警方稱他獲救後能與警員對答，警方將循其精神狀態、駕駛態度、車速、過往定罪紀錄及巴士性能等方向調查。

涉事車長駕涉事路線逾兩年

九巴表示會全力協助警方調查，而涉事車長有超過兩年駕駛該路線經驗，上周六（18日）休息，昨早6時40分開出首班車，事發時為第二班。據了解，九巴目前會安排所有年滿50歲的車長每年驗身，涉事車長去年10月完成體檢。另外，九巴稱涉事巴士車齡約7年半，上周四（16日）完成定期檢測。

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