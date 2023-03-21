【Emily】迪士尼伙芭蕾舞團 演出StellaLou追夢之旅

舞團總監：啓發大家勇敢追夢

香港芭蕾舞團藝術總監衛承天話，今次表演旨在啟發大家勇敢追隨心中所想，觀眾將會喺3幕演出經歷StellaLou嘅追夢之旅，見證佢點樣不斷練習，準備遴選，到喺過程中跌倒，仍堅毅不屈努力不懈，加上成班好友支持下，最終成功踏上舞台，演出一場單人芭蕾舞，夢想成真。衛話呢個故事亦係每個芭蕾舞蹈員嘅故事，香港芭蕾舞團將派出近50名舞蹈員輪流演出。

衛承天亦提醒觀眾要留意表演不同嘅設計，例如芭蕾舞團特意編咗成套融合芭蕾舞和現代風格嘅全新舞步。而當StellaLou到紐約及香港等不同城市巡演追夢時，舞蹈員會喺同伴幫助下騰空躍起，表達出StellaLou飛躍不同國度嘅意思。製作團隊為演出創作咗兩首原創樂曲，其中一首《StellaLou》將以結他演奏，由說書人、吟遊詩人以現代方式演唱，唱出StellaLou追夢故事。