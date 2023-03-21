【Emily】名建築師樓贈大項目模型素材 M+展「鳥巢」模型 近距離賞結構

【明報專訊】西九文化區M+博物館獲瑞士建築師事務所Herzog ＆ de Meuron，捐贈有「鳥巢」之稱嘅北京國家體育館1:150切面模型，遲啲亦會捐贈佢哋喺世界各地設計重要項目時所用到嘅各種素材。「鳥巢」模型𠵱家喺M+東展廳嘅「物件．空間．互動」展出，展期去到明年中，買標準門票嘅入場者都可以睇到。
稱市民可水平視線觀看內部建築
「鳥巢」係Herzog & de Meuron為2008年北京夏季奧運會設計嘅主場館。M+話，場館採用縱橫交錯設計，靈感取自裂紋釉陶瓷同鏤空雕刻木屏風等傳統中國工藝品，場館嘅外觀設計不止構成場館上蓋，亦交織出環繞主運動場周邊嘅結構，形成大片廣闊又有遮蔽嘅公共空間。
M+設計及建築主策展人橫山育子（Ikko Yokoyama）話，「鳥巢」除咗展示美學同藝術性，亦極具教育意義，市民同小朋友可以從水平視線角度，觀看同了解內部建築結構。
另外，M+噚日亦公布第2屆希克獎（Sigg Prize）6名入圍藝術家名單，包括范加、苗穎、王拓、謝南星、楊沛鏗、于吉，佢哋過去3年嘅作品，於9月23日至明年2月18日喺M+地下大堂展廳展出。評選結果明年初公布，得獎嘅其中一名藝術家將獲得獎金50萬元，其餘嘅藝術家可獲10萬元。