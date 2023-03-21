【Emily】名建築師樓贈大項目模型素材 M+展「鳥巢」模型 近距離賞結構

稱市民可水平視線觀看內部建築

「鳥巢」係Herzog & de Meuron為2008年北京夏季奧運會設計嘅主場館。M+話，場館採用縱橫交錯設計，靈感取自裂紋釉陶瓷同鏤空雕刻木屏風等傳統中國工藝品，場館嘅外觀設計不止構成場館上蓋，亦交織出環繞主運動場周邊嘅結構，形成大片廣闊又有遮蔽嘅公共空間。

M+設計及建築主策展人橫山育子（Ikko Yokoyama）話，「鳥巢」除咗展示美學同藝術性，亦極具教育意義，市民同小朋友可以從水平視線角度，觀看同了解內部建築結構。

另外，M+噚日亦公布第2屆希克獎（Sigg Prize）6名入圍藝術家名單，包括范加、苗穎、王拓、謝南星、楊沛鏗、于吉，佢哋過去3年嘅作品，於9月23日至明年2月18日喺M+地下大堂展廳展出。評選結果明年初公布，得獎嘅其中一名藝術家將獲得獎金50萬元，其餘嘅藝術家可獲10萬元。