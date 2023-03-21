補做粉嶺高球場生態調查 土拓署隔7月未交資料

環諮會昨討論精簡《環境影響評估條例》程序。曾世榮會後被問到土拓署就粉嶺高球場建屋項目補做生態調查的進展，他說署方暫未獲接土拓署提交資料。

精簡環評修例下月交立會

另外，署理環保署長徐浩光於會上稱，政府會於下月向立法會提交精簡環評條例的修訂，並以「先訂立後審議」方式處理，預料最快7月至8月推行。他重申修例生效後，環評程序可由原先36至48個月縮減到18至24個月，當中公眾諮詢時間並無減少。

會上多名委員表態支持精簡環評程序，有委員要求檢視是否可再縮減程序。委員余遠騁關注會否因縮短評估時間而犧牲質素，官員回應稱修訂環評條例就不同物種建議更具體的調查時間，可減少爭拗。

委員梁美儀認為生態調查時間不應「寫得太死」，例如在氣候變化下，候鳥遷移時間會有變化，認為調查時間應有彈性，另有多名委員關注中央數據庫的資料是否全面及可信。環諮會主席查逸超表示當局回應會定期檢討，又指環評條例實行已逾20年，認為當局提出精簡環評程序的方向正確。