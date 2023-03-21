港鐵票價擬增掛鈎利潤元素 料可遏加幅 最快今公布

港鐵票價調整機制每5年檢討一次。參考對上次2017年的檢討結果，當年同樣保留港鐵原有的計算票價調整方程式，即（0.5×去年12月按年綜合消費物價指數變動）+（0.5×去年12月按年運輸業名義工資指數變動）-生產力因素。當年生產力因素設定為零，港鐵另在結果之上提供每年0.6%的「特別調減」。經此兩步計算後，加或減幅達1.5%可觸發機制，否則調整延至下一年。加價亦有「封頂」機制，不可高於前一年第四季家庭住戶每月入息中位數變動。

方程式料不變 「特別調減」掛鈎利潤

目前方程式中的「運輸業名義工資指數變動」需待月底公布。已知去年第四季家庭住戶每月入息中位數變動為2.84%，即假設檢討後所有安排不變，加幅最多為2.84%。港鐵就檢討票價調整機制於去年9月展開為期3個月的公眾諮詢，不少聲音要求改動機制。今次檢討票價調整機制有多個焦點，一為港鐵已累積3.35%加幅如何處理；二為每年0.6%的「特別調減」會否延續或改動；三是機制會否引入早前多名議員倡議與利潤有關的因素，以壓低最終加幅。

消息人士分析，料港鐵將保留方程式，並繼續提供「特別調減」，該調減或與利潤掛鈎。據港鐵日前公布，去年純利按年上升2.9%至98.3億元。

不同政黨早前倡議以不同方式令港鐵盈利更反映在票價之上。民建聯提倡改為「盈利指數」，即盈利達指定水平不准加價，累積逾兩年的加幅須撤銷。民建聯陳恒鑌倡考慮的盈利包括物業收入。

立法會「A4聯盟」建議引入「利潤對冲機制」，即港鐵賺得愈多、票價增幅愈小，最終加幅為在方程式結果之上，再按利潤「打二五折至七五折」不等，利潤達150億元或以上不可加價。

實政圓桌田北辰倡議簡化方程式，建議只考慮通脹，以通脹率一半為上限，同時考慮港鐵盈利，如盈利超過一定金額不准加價，有關水平每年按通脹調整。