港聞

港聞二

參選人相繼表態 區憂被DQ白費心機

【明報專訊】區諾軒在代表何桂藍的大律師Trevor Beel盤問下，談及初選其中一個重點為替補機制。區表示，自2016年起民主派參選立法會有一定風險遭取消參選資格（DQ），故爭取立會過半的計劃，無可避免要設立替補機制。區引述輿論指若參選人明言當選後將否決預算案，或會被DQ；他指DQ會令民主派部署出現混亂，當時參選人相繼作政治表態令他「好無奈」，形容DQ會「白費好多人嘅心機」。

指民主派應汲教訓 小心言行

區供稱，由於大部分民主派在區議會選舉沒被DQ，最初各方對於立法會選舉抱樂觀態度。直至2020年6月，有輿論指如果表明將罔顧後果地反對預算案，或被視為不尊重《基本法》，引致DQ風險，他擔心參選人會因為發表相關言論而被DQ。區認為區議會和立法會選舉情况相近，有見本土派參選人曾遭DQ，民主派應汲取教訓，參選人亦應小心言行。

Trevor Beel其後問區是否同意一旦初選參選人被DQ，會導致民主派在立會取得半數議席的計劃面臨阻滯？區回應稱，參選人出選立會遭DQ，會令民主派部署出現「好大混亂」，而在同年6月愈來愈多參選人作出政治表態，「我感到好無奈」。他說，若花了這麼多心血準備初選，到頭來他們被DQ，將白費許多義工及其他人的心血。

（初選案）

相關字詞﹕港區國安法 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 區諾軒

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