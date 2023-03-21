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區：初選過程難言民主 指戴漠視分歧續倡己見 後期似一派拉倒一派

【明報專訊】「35+」初選案昨踏入第28天審訊。控方證人區諾軒供稱，初選參加者對否決財政預算案有分歧，戴耀廷卻不斷撰文提倡否決權，在組織工作上有問題。法官陳慶偉關注，從證供看來，初選是促進民主的計劃，惟戴耀廷無視各人意見，做法並不民主。區表示，假設戴知悉新界東初選參加者的矛盾，草擬文件時卻列明會運用否決權，「我覺得好難受」，顯示初選過程有不民主的地方，後期更似乎變成「一派拉倒一派」。

戴耀廷曾撰文指反對派立會過半數是大殺傷力憲制武器，能夠否決財案。代表何桂藍的大律師Trevor Beel昨向區諾軒指出，即使民主派當選功能組別議員，亦未必跟隨初選目標投票。區指這是戴耀廷關心的問題，區自己主張不必綑綁投票意向，相關議員會按界別利益投票。區又指2020年3月的初選記者會上，戴尚未說清楚否決權事項，其盲點是無法看出功能組別參選人的想法，可以說其理念有瑕疵。

發文前「從來無搵我哋傾」

區憶述，他於2020年5月首次和戴發生衝突，因初選參加者就否決權和戴的「真攬炒十步」文章有分歧，但戴發文之前，「從來無搵我哋啲組織者去傾」。區稱最初覺得「文責自負」，但戴見到各人持不同意見，仍提倡否決權和攬炒，「喺尊唔尊重與會者唔同意見上面，我認為佢係做得唔啱」。

談及戴的表現，區表示戴曾經強調組織者沒有「偏埋一邊」，但有兩件事可以回顧，其一是新界東初選協議文件最終採用「會運用」否決權字眼，他感到費解，如果戴目睹與會者的矛盾，「點解到最後會出咗『會運用』？」其二是區沒有出席新界西協調會議，但在還押期間收到會議謄本，「我覺得好難受，就係個過程正正有我覺得唔民主的地方」，而戴只簡單向區交代該次會議內容。

稱戴沒告知協議「會運用」否決權

區透露，戴一直沒有告知新西初選協議列明「會運用」否決權，直至參選人提交額外聲明他才知情。區稱於2020年6月，他與時任觀塘區議會主席蔡澤鴻就九龍東初選的「兵變」問題煩惱，終無奈接受參選人提交額外聲明，新西參選人不久同樣提交聲明。區強調，戴有份出席新西會議，一早知悉新西採用的字眼，實情是各區參選人持不同意見，戴卻沒有告知，「我到𠵱家都係後知後覺，我好難接受個過程可以叫做民主」。

區還押獲悉會議內容「好難受」

法官陳慶偉聞言稱，民主通常是有得有失的過程，沒有決定能取悅所有人。區自言從政以來主張求同存異、尋求共識，「但初選去到後期，似乎變成一派拉倒一派，而作為組織者，難道唔係要做一個中立仲裁人咩？」根據早前呈堂的WhatsApp對話，區曾稱九東參選人要求發布協議，為免「鬥黃」，冀組織方撰寫共識「了事」，趙家賢則形容「墨落無悔」聲明書的發起人「隊到行」。聆訊明續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

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