私企僱員年減2萬 職缺增兩成

貿易零售業約1萬空缺最多

統計處調查涵蓋的主要行業，去年12月共僱用270.2萬人，以進出口貿易業就業人數最多，有38萬，其次是專業及商用服務業約30.33萬人、零售業約24.64萬人、金融及保險業約23.34萬人。

至於就業人數減幅較大行業，則包括地產業（減少4900人）、金融及保險業（減少6900人）、製造業（減少2000人）和進出口貿易業（8800人），跌幅介乎2.3%至3.4%。就業人數增加的行業主要有批發業（增加2000人）、人類保健服務業（4200人）和餐飲服務業（5200人），升幅介乎2.4%至4%。

各行業之中，除進出口貿易業，所有行業於去年12月的職位空缺均較前年同期增加，當中運輸、倉庫、郵政及速遞服務業錄得7385個職位空缺，較前年同期增逾一倍；地盤工人錄得536個空缺，亦較前年同期增加逾一倍；製造業則錄得約1883個空缺，較前年同期增39.4%。