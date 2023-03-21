攝35小學生裙底 戀童漢認罪

稱被捕如釋重負

自閉遭欺凌 現積極求醫

29歲被告劉哲希被控17項罪名，涉及35名女童的120張照片及兩段影片。辯方求情稱，被告有碩士學歷，自知終有一日會被捕，事後反如釋重負，現正積極求醫。辯方援引精神科醫生報告稱，被告有自閉症障礙，加上童年被欺凌，令他缺乏與他人溝通的能力，無法與同齡女性建立親密關係，漸漸對青春期前女性的純真產生扭曲的喜愛。

案情指出，2022年8月14日，7歲女童X與母親光顧北角一間文具及玩具店，X穿半截裙，獨自在貨架前，被告在X右邊蹲下，將手機伸至X裙底下拍攝。X聽到手機快門聲，意識到被告行為，遂跑回母親身旁告知事件，並表示後悔穿半截裙。警方接報後連日在上址埋伏，兩日後拘捕被告，在其手機內發現涉案照片及影片，涉及X和34名不知名女童，案發時間橫跨2020年8月至2022年9月。

【案件編號：ESCC 1831/22】